– En kjapp gjennomgang på Yr.no gir inntrykk om en fin nasjonaldag i hele Nord-Norge, men ustabilt i hele Sør-Norge...

– Det stemmer veldig bra. Sør-Norge får det våtest, med bygevær store deler av dagen i både øst og vest. Det kan bli litt tørrere utover ettermiddagen, men ikke helt opphold før utpå kvelden, sier statsmeteorolog Pernille Borander i Meteorologisk institutt til ABC Nyheter.

Sjekk været der du er

Best i nord

Nord for Stadt og Trøndelag blir det imidlertid for det meste opphold.

Trøndelag og Møre og Romsdal får trolig opphold hele dagen, men det kan trekke noe nedbør opp sørfra mot kvelden.

I de tre (det vil si to) nordnorske fylkene er det imidlertid grunn til å glede seg med enda større grad av trygghet.

Her blir det nemlig opphold med perioder med sol hele dagen 17. mai, med en liten usikkerhet knyttet til Øst-Finnmark, der nedbør ligger og lurer litt uti havet.

– Men prognosene virker nokså bestemt på at de kan komme til å bli liggende der, sier Borander.

Temperaturene blir heller ikke så aller verst i den sørlige delen, i Nordland, med rundt 15 grader, og Troms, over 10.

I Øst-Finnmark blir det kjøligere. I Vardø er det meldt tre grader.

Håpet ute for søringan



– Det er fortsatt tre dager til 17. mai, er det fortsatt håp for Sør-Norge?

– Man skal aldri si aldri, men det er en ustabil skiftene værtype. Det at det er byger, gjør at det blir noen lokale forskjeller, kanskje spesielt på Vestlandet. Men nå tror jeg ikke det vil endre seg så mye. Det blir nok en litt gråere 17. mai i år sør for Trøndelag og Møre og Romsdal, sier statsmeteorologen.

– Prognosene er ganske enige med seg selv, men smådetaljer kan alltid endre seg rett før, oppsummerer hun, og gir følgende konkrete råd:

– Den beste anbefalingen for dagen er å ha et øye på nedbørskartet på Yr, som viser nedbøren de neste 90 minuttene.

Årets 17. mai-værvinner



Selv om Nord-Norge kan vente seg både ok temperaturer, opphold og litt sol, er det enda lenger nord vi vil finne det aller beste nasjonaldagsværet.

– Vi må kåre Longyearbyen på Svalbard til årets værvinner på 17. mai. Der blir det skinnende sol. Det er litt kjøligere enn på fastlandet, med minusgrader, men det er midnattssol, sier Pernille Borander til ABC Nyheter.

– Så 24 soltimer i Longyearbyen 17. mai, altså?

– Ja, det ligger an til så godt som det.