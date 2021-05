På onsdag ble det kjent at regjeringen på sikt vil åpne for frivillig bruk av Johnson & Johnson-vaksinen. Den er foreløpig satt på vent i det norske vaksinasjonsprogrammet. Samtidig ble det klart at AstraZeneca-vaksinen ble skrotet som coronavaksine i Norge permanent.

I et intervju med Dagbladet fredag får Folkehelseinstituttets overlege, Preben Aavitsland, spørsmål om han ville tatt coronavaksinen til Johnson & Johnson, ofte omtalt som «Janssen».

– Nei. Jeg hadde ikke gjort det. Jeg venter, riktignok litt utålmodig, de ukene som skal til før jeg blir vaksinert i det vanlige vaksinasjonsprogrammet, sier Aavitsland til Dagbladet.

– Vi har regna litt på det, og sett at risikoen for alvorlig sykdom faktisk kan være litt større med å ta Janssen-vaksinen, enn å gå og vente, nå i Norge, noen få ekstra uker, utdyper FHI-overlegen.

Ingvild Sørvoll, som satt i ekspertutvalget som ga regjeringen vaksineråd, uttalte torsdag at det var en feilvurdering å åpne opp for frivillig vaksinering med Johnson & Johnson-vaksinen.

– Vi er veldig bekymret over at man velger å ta Janssen inn for frivillig bruk. Ut ifra et medisinskfaglig ståsted mener vi regjeringen har gjort en feilvurdering, sa Sørvoll.

1.556.905 personer er vaksinert med første dose av coronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk fredag. 574.194 personer har fått andre dose.