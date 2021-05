Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, opplyser til ABC Nyheter at det er påvist 20 smittetilfeller med forskjellige varianter av den indiske mutasjonen av coronaviruset.

– I Norge har vi per 11. mai registrert ti tilfeller som tilhører B.1.617, syv tilfeller med B.1.617.2 og tre tilfeller med B.1.617.1. De fleste tilfellene har vært importrelatert, men i forbindelse med to importtilfeller er det snakk om sekundærsmitte, sier Vold til ABC Nyheter.

Hun legger til at ytterligere to tilfeller er til utredning.

– Det er mistanke om mindre smitteclustre med indisk variant B.1.617.2 i Norge i Vestland og Viken. B.1.617.3 er langt sjeldnere enn de andre to globalt og er foreløpig ikke funnet i Norge.

Påvist i 44 land

Tirsdag definerte Verdens helseorganisasjon (WHO) den indiske virusvarianten som «bekymringsfull».

– I Norge vil vi innrette oss etter dette ved å anse B.1.617.1, B.1.671.2 og B.1.617.3 som bekymringsvarianter, sier Vold.

Tirsdag ble det gjort funn av åtte nye tilfeller av den indiske coronavarianten i Bergen. Smittevernoverlege Egil Bovim antar at de er knyttet til et utbrudd ved universitetet i byen.

Den smittsomme indiske mutasjonen er blitt funnet i 44 land over hele verden, melder WHO onsdag.

Foreløpige funn tyder også på at B.1.617-variantene, altså den indiske mutasjonen, er mer resistent for behandling og at vaksiners effekt kan være begrenset overfor viruset, skriver NTB.

Over 4.000 dødsfall på ett døgn

I India har mutasjonen herjet den siste tiden, og tirsdag ble det registrert 4.205 nye dødsfall knyttet til covid-19, noe som er rekord.

I alt har over 250.000 mennesker nå mistet livet på grunn av pandemien i India. Tall fra landets helsemyndigheter onsdag viste at nesten 350.000 nye smittetilfeller ble registrert i løpet av de siste 24 timene.

I alt har India, med sitt folketall på 1,3 milliarder mennesker, registrert 23,3 millioner coronasmittede. Eksperter tror imidlertid at det virkelige antallet er langt høyere, ifølge NTB.