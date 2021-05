20. april hadde programmet «Eit feitt liv» premiere på NRK. Programmet ledes av den selverklærte livsnyteren Ronny Brede Aase (34), og har slått godt an hos folket.

900.000 nordmenn har sett de to første episodene av serien, ifølge Aftenposten.

«Livsnyteren Ronny elsker burger og øl, men drømmer og om et langt og godt liv. Det er på tide at en tjukk fyr får lage et TV-program om helse», skriver NRK selv i omtalen av programmet.

Martin Norum har master i idrettsernæring og er personlig trener. Han reagerer sterkt på tre påstander som kommer fram i serien.

Trening hjelper ikke for å gå ned i vekt Det gjør ikke noe å være litt overvektig Lettbrus er uheldig for vekten





– All honnør til Ronny, som med sin åpenhet løfter frem mye viktig om overvekt. Samtidig kommer helsepersonell med enkelte påstander som er misvisende, helt feil eller veldig diskutable. At det gjøres i et stort TV-program, er smått sjokkerende, sier Norum til Aftenposten.

Programsjef i NRK, Kristian Karlsen, sier at målet med serien var å få frem fakta om at vektreduksjon er sammensatt og komplisert.

– Det er viktig å huske på at dette ikke er et oppslagsverk eller et læreprogram. Det er Ronnys oppdagelsesreise i jungelen av informasjon og fakta om fedme og slanking. Dette er et komplekst tema, med mange teorier og meninger. Ronny prøver å tolke, forstå og finne en metode som fungerer for ham, sier Karlsen til Aftenposten.