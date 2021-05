En av tidenes beste langrennsløpere gjennom tidene, Bjørn Dæhlie (53), har fått vaksine mot covid-19. Men det har ikke bare gått sømløst for seg. Dæhlie meldte i fjor flytting fra Eidsvoll til Bø i Vesterålen. Kommunens reduserte formuesskatt var en sterkt medvirkende årsak.

Dæhlie mottok sin coronavaksine i sin tidligere hjemkommune Nannestad, og det fikk flere til å reagere, melder Romerikes Blad. Det er, ifølge FHI, i utgangspunktet kommunen du bor i som er ansvarlig for å vaksinere deg. Den tidligere skikongen fikk også vaksinen før han egentlig skulle.



– Jeg aksepterer at det er noen som reagerer. Det var ikke meningen å snike i køen, jeg ble innkalt ved en feil og jeg fikk vaksinen på lik linje med alle de andre som også hadde blitt innkalt ved en feil. Det er årsaken til at jeg fikk vaksinen litt før enn det jeg egentlig skulle, sier Dæhlie til avisen.

Dæhlie har fortsatt fastlege i Nannestad, til tross for flyttingen til Bø. For om lag en måneds tid siden fikk Dæhlie beskjed om at det var hans tur til å få vaksine.

– Jeg ble kalt inn til vaksinasjon i Nannestad. Dette fikk oss til å lure på hvorfor jeg ble innkalt dit og hvorfor jeg ble innkalt så tidlig. Da jeg kom til skranken i Nannestadhallen ble jeg spurt om jeg hadde fastlege ved Holter legekontor, sier Dæhlie til Romerikes Blad.

53-åringen bekreftet at han hadde fastlege ved det nevnte legekontoret. I skranken i Nannestadhallen fikk Dæhlie vite at fastlegen hadde innkalt flere personer til vaksinasjon ved en feil. Kommunen hadde da likevel bestemt seg for å vaksinere alle som ble feilaktig innkalt.