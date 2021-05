Oslo kommune og regjeringen orienterer om coronasituasjonen og tiltak

Klokken 13 onsdag møtte regjeringen pressen på Statsministerens kontor. Erna Solberg redegjør for framdriften i arbeidet med å lage et coronasertifikat.

Regjeringen gir noen lettelser til vaksinerte og personer som har hatt covid-19-sykdom.

Statsminister Erna Solberg (H) sa under pressekonferansen onsdag at det kan bli mulig både for norske og utenlandske statsborgere å krysse grensene med koronasertifikat. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Regjeringen har besluttet at vi fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge, sa Erna Solberg.

Samtidig trenger man ikke telle med vaksinerte i anbefalingen for hvor mange man kan være på besøk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet er også til stede på Statsministerens kontor.

Klokken 12 møtte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) pressen for å redegjøre for tiltakene i Oslo fremover. Johansen varslet forrige uke at det kunne ligge an til lettelser denne uken, etter at han uken før hadde presentert sine trinn for åpning av hovedstaden, som har vært stengt siden 10. november.

– I dag vil vi begynne på trinn to i gjenåpningsplanen som vi la fram i forrige uke, sa byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen som startet klokken 12.

Det betyr at kjøpesentre og butikker kan åpne i morgen, torsdag.

Dessuten:

Fra og med mandag 10. mai går barnehager og barneskoler til gult nivå, opplyste Johansen.

Videre innfasing av trinn to vil bli vurdert på nytt rundt 20. mai.

Det betyr at det ikke blir utepils i Oslo 17. mai.

Byrådet har besluttet at kinoer, teatre, konsertsteder og lignende vil bli en del av trinn to i den videre gjenåpningen.

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen var også være på plass i Oslo rådhus.