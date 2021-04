Etterforskningen av en av Norgeshistoriens mest omtalte saker fortsetter for fullt.

I går kom nyheten om at to krimreportere i TV 2 har skrevet bok om det uløste mysteriet. I boken kommer det frem nye opplysninger, blant annet om hva politiet mener er Tom Hagens rolle i saken.

Lørenskog-forsvinningen er blant norgeshistoriens mest omtalte krimsaker. TV 2s krimjournalister Magnus Braaten og Kenneth Fossheim har fulgt saken svært tett og skrevet bok om den uløste kriminalgåten. Foto: Skjermdump fra Gyldendal forlags nettside

I boken heter det at Tom Hagen mistenkes for å ha bestilt drapet på ektefellen, og at han kan ha hatt en rolle med å vaske, rydde og rigge åstedet i ekteparets bolig i Sloraveien i Lørenskog.

– Boka oppleves som en belastning

Mens politiet ikke hadde noen innvendinger etter å ha lest boken, så har ekteparets barn bedt om at deler av innholdet endres eller fjernes helt.

Hverken Tom Hagen eller hans barn har medvirket under arbeidet med manuskriptet, men fikk tilbud om gjennomlesning før boken skulle trykkes.

Forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, Reidar Mide Solberg, bekrefter overfor VG at de nå har fjernet detaljer fra boken etter kontakt med de ulike partene i saken.

– At boka oppleves som en belastning for Tom Hagen og hans familie, har vi forståelse for. Derfor har vi av hensyn til familien utelatt en rekke detaljer, sier forlagssjef Reidar Mide Solberg.

Solgt til Sverige og Finland



Selv om boken nå blir redigert på nytt fastholder han at det fortsatt er mye nytt og ukjent stoff om kriminalsaken som har rystet Norge.



Boka er allerede solgt til Sverige og Finland, og kommer etter planen ut 11. mai.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, mener bokutgivelsen ikke bringer saken nærmere en løsning.

Video: Her grilles Tom Hagens forsvarer etter fengslingsmøtet