Det opplyser FHI til NTB.

FHI presiserer at det kan være at noen av dosene er inkludert i den allerede varslede økningen for andre kvartal.

Fredag i forrige uke meldte VG at Norge ligger an til å få to millioner ekstra Pfizer-doser i juni, juli og august. Disse fordeler seg på 592.000 ekstra doser i andre kvartal, 700.000 ekstra doser i juli og 700.000 ekstra doser i august.

600 millioner doser til EU

Pfizer meldte tidligere mandag at den nye avtalen med EU kommer som følge av at EU-kommisjonen har valgt å benytte seg av muligheten til å kjøpe ytterligere 100 millioner vaksinedoser i tråd med en avtale signert 17. februar i år.

– Vi har nå til hensikt å levere totalt 600 millioner doser til EU i år, som vil dekke to tredeler av EU-befolkningen. Det er den største leveranseavtalen for Comirnaty (coronavaksinen) vi har avtalt globalt, sier kommersiell direktør Sean Marett i Biontech.

FHI ser lyst på vaksineringen

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sa i forrige uke til VG at de stadige meldingene om flere Pfizer-doser gjør at de ser lyst på å få dekket vaksinebehovet fort.

– Det betyr at alle blir vaksinert mye tidligere. Hvor tidlig har vi ikke rukket å regne ut. Vi oppdaterer vaksinekalenderen så snart vi har fått leveringsdatoene bekreftet, sa Bukholm fredag.

Til nå har over 1 million nordmenn fått første vaksinedose, mens rundt 300.000 nordmenn har fått andre vaksinedose.