Oslos helsebyråd Robert Steen uttalte til NTB tidligere tirsdag at han mener regjeringens håp om gjenåpning innen sommeren er for optimistisk.

– Hvis alt går som det skal – og det har det jo i alle fall ikke gjort til nå – så antar man at den voksne befolkningen er ferdigvaksinert til sommeren. Jeg er redd for at det er litt optimistisk, særlig i lys av det som har skjedd med AstraZeneca-vaksinen den siste tiden, sa Steen, og siktet til vaksinen som nå er satt på vent på grunn av usikkerhet knyttet til alvorlige bivirkninger.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad påpeker at det ikke er vaksine-situasjonen som er mest avgjørende for når tiltak kan lettes på.

– Alle anslag over gjenåpning er beheftet med usikkerhet, ikke minst fordi leveringssituasjonen for vaksiner er usikker. Det er likevel den totale smittesituasjonen som er mest avgjørende for når tiltak kan lempes lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Nakstad til ABC Nyheter.

– Bestefalls-scenariene er fortsatt gode for sommeren

Den assisterende helsedirektøren mener det fortsatt er håp for en bra sommer.

– Bestefalls-scenariene er fortsatt gode for sommeren, selv om vi kanskje ikke er ferdige med all vaksinering når sommeren begynner, sier Nakstad.

Nå kan den planlagte gjenåpningen i mai og juni kan henge i en tynn tråd etter at vaksinasjonen med AstraZeneca er blitt stanset midlertidig i 14 dager etter flere urovekkende meldinger om blodpropp blant vaksinerte.



I sitt scenario legger FHI til grunn at vaksineringen med AstraZeneca starter opp igjen etter pausen.



Det betyr at scenarioet må revideres på nytt hvis AstraZeneca-stansen forlenges, bekrefter FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm overfor NTB.

– Hvis det skulle bli veldig mye lenger, så vil de få betydning, advarer han.

Gjenåpningsplan

Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet. Foto: NTB

Det helsemyndighetene tidligere har signalisert, er at hele befolkningen ned mot 45 år må få tilbud om vaksine før gjenåpningen av samfunnet kan starte for fullt.

Bukholm sier at dette fortsatt er vurderingen i dag.

– Vi ser i våre oversikter at det er en god del i alderen 45–65 år uten underliggende sykdommer som ender opp på sykehus. Det er grunnen til at vi tenker at vi bør vaksinere ned til 45 år før vi kan gjøre store gjenåpninger, forklarer han.

FHIs mest optimistiske scenario er nå at dette punktet kan nås i slutten av mai.

Men det forutsetter at vaksineringen med AstraZeneca kommer i gang igjen, og at vaksineleveransene ikke forstyrres ellers.

Fra regjeringens side er det varslet at en gjenåpningsplan for Norge skal legges fram før påske.