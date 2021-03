Westhrin bekreftet dette selv i en melding på Twitter.

– Etter tre år i USA flytter vi tilbake til Norge i sommer. Dette var alltid planen vår på grunn av min manns jobb, men det har vært en tøff beslutning å forlate denne jobben som jeg er så glad i, skriver hun i meldingen.

Westhrin har blitt et profilert ansikt for de som har fulgt NRKs nyhetssendinger de siste årene.

38-åringen vet foreløpig ikke hva hun skal gjøre i NRK når hun kommer tilbake til Norge. Hun flytter med familien til hjembyen Kragerø.

– Nå som avgjørelsen er tatt gleder vi oss til å komme hjem. Vi aner ikke helt hva som venter oss, to barn har blitt amerikanere mens vi har bodd her, men jeg er sikker på at det blir fint å komme hjem, skriver hun i e-post til Medier24.