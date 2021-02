Kvikkleire-alarm i Moss: – Vi er livredde

Det har lenge vært kjent at området som for øyeblikket klargjøres for den nye togstasjonen i Moss kan by på utfordringer. Men det var ikke før 121 hus var blitt revet og utbyggingen kom i gang at nye kvikkleire-undersøkelser ble gjennomført, skriver VG.

– Jeg er redd

Bane NOR, som er ansvarlig for utbyggingen, gikk ut offentlig med funnene 4. februar. Ifølge Norsk geoteknisk institutts rapport ble det funnet store kvikkleireområder i Moss sentrum. Deler av massen skal være bløtere enn tidligere antatt.

Nå lever innbyggerne i frykt for at området skal rase ut.

– Jeg er redd for et kvikkleireskred og at hele Fjordveien skal skli ut på grunn av dårlige grunnforhold, sier Helle Thommessen Canavate til VG. Hun og hennes tre barn bor i det utsatte området.

Frykter økonomi prioriteres over sikkerhet

Canavate frykter at økonomi får råde over sikkerheten når kommunen og selskapene som står for utbyggingen tar avgjørelser.

– Bane NOR og Moss kommune har gått sammen i selskapet Sjøsiden AS og planlegger å bygge 5000 nye boliger på tomten. Når utbygger og kommunen har så store økonomiske interesser i at prosjektet skal realiseres, da er det grunn til å være på vakt, sier Canavate til VG.

Bane NOR har ingen planer om at prosjektet skal legges død og påpeker at det er fullt mulig å bygge på kvikkleire, dersom det gjøres med forsiktighet og riktig kompetanse.