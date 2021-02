Bane Nor må stenge sentrumsvei i Moss i tre år etter funn av kvikkleire

– Bane Nor var kjent med at det var vanskelige grunnforhold i Moss, men ny informasjon viser at det er mer krevende enn først antatt, sa prosjektsjef Birger Steffensen i Bane Nor på en pressekonferanse torsdag.

Etter nye undersøkelser i forbindelse med byggingen av en ny jernbanetrasé har Norges Geotekniske Institutt påvist nye kvikkleiresoner i Moss havn og Moss sentrum.

Kvikkleiren i Moss havn har flere områder med veldig lav stabilitet og middels skredfaregrad. Det er dette området som påvirker jernbaneutbyggingen.

– Gjør ikke Moss farligere å bo i

På grunn av kvikkleiren vil det gjennomføres flere sikringstiltak, blant annet en permanent støttevegg i Fjordveien i Moss sentrum. Dette innebærer at deler av veien, der det i snitt kjører i overkant av 10.000 biler per døgn, må stenges under utbyggingen. Etter planen stenges veien fra våren/sommeren 2021 og åpner først i 2024.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) sier at hun har forståelse for at mange er bekymret for kvikkleire etter skredet i Gjerdrum i romjulen.

– Kunnskapen vi nå har fått gjør ikke Moss farligere å bo i. Tvert imot gir kunnskapen oss mulighet til å ta nødvendige forholdsregler for å sikre en trygg utvikling av mossesamfunnet, sier hun.