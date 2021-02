Stemmetrøbbel under Melodi Grand Prix-finalen – TIX til topps

– Vi har fått inn veldig mange stemmer i begge runder. Serverne tar fint i mot. Vi har fått noen meldinger om problemer hos enkelte som vi må undersøke nærmere for å kunne hjelpe. Vi beklager til de som har hatt problemer, sier Inge Thorud i NRKs teknologiavdeling.

Overfor VG forsikrer Thorud at stemmeproblemene ikke påvirket utfallet av finalen.

TIX vant med låten «Fallen Angel». Foto: NTB

– Så har vi fått meldinger om personer som har opplevd problemer på sine telefoner, ofte med en tydelig hjelpemelding om å laste siden på nytt. For mange har det løst problemet. Så skal vi undersøke de feilmeldingene nærmere, men det er ingenting som har påvirket resultatene. Vi beklager likevel til de personene som opplevde problemer i kveld, og gratulerer TIX med en solid seier i kveldens finale, sier han til avisen.

I fjor hadde også NRK problemer med stemmene under MGP-finalen.

– La det være sagt, det er noen som har hatt litt problemer med å stemme. Det er fordi vi har hatt et ekstremt engasjement med over 1,5 millioner stemmer. Vi har et meget gyldig resultat, sa programleder Ronny Brede Aase på direkten.

– Har veldig lenge følt meg som den stygge andungen

Alle kunne stemme tre ganger hver under finalen. Det er uklart hvor stort omfanget av stemmetrøbbelet er.

TIX, som egentlig heter Andreas Haukeland, sto igjen som én av kveldens to siste gullfinalister og slo KEiiNO i den siste gullduellen.

– Norge, jeg har veldig lenge følt meg som den stygge andungen, både i musikkbransjen og i oppveksten, sa en tydelig rørt TIX.

– Det viser seg at en dag blir den stygge andungen en svane. Og jeg håper alle dere stygge andunger der hjemme forstår det at en dag kommer alle til å se dere som svaner, sa han.

Slo storfavoritten

KEiiNO barket sammen mot TIX i den siste gullduellen. Men det ble ikke en ny MGP-seier for trioen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK / NTB

TIX var med sin selvskrevne låt «Ut av mørket» allerede på forhånd pekt ut som en av storfavorittene til å nå helt til topps. Låten handler om psykisk helse, og for noen uker siden snakket han ut på Lindmo om sine tunge tider.

Han valgte lørdag å fremføre sitt opprinnelig norskspråklige bidrag på engelsk.

Keiino var på forhånd storfavoritt til å nå helt til topps i MGP-finalen. Med deres låt «Monument» var de allerede forhåndskvalifisert til den store finalen.

Keiino vant den norske finalen i 2019 med låten «Spirit in the Sky» og representerte Norge i Tel Aviv i mai samme år.

Eurovision-finalen avholdes i Rotterdam i mai.