Sjømatsjef raser mot «Nytt på Nytt»: – Det kvalmeste oppkoket jeg har sett

Til Nordlys sier direktør for Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark at innslaget som ble vist fredag var «dette er det kvalmeste oppkoket jeg har sett».

«En dæsj corona»

Innslaget han viser til var en filmsnutt med teksten:

Skrei på en, to tre: Ta en fersk skrei, fjern overflødige norske arbeidere, tilføy utenlandske gjestearbeidere. Til slutt: en liten dæsj corona. Gjerne en eksotisk mutantversjon. Smitteprat.

Han mener «Nytt på Nytt» konstruerte nyheten om at skreifisket er et arnested for virus og smitte, noe han presiserer at ikke er tilfellet. Han melder om tilbakemeldinger fra folk i bransjen som føler seg stigmatisert, til tross for at det er et humorprogram.

– Ja. Og humor bra hvis det tar utgangspunkt i harselerer med makt og reelle forhold, men ikke hvis man konstruerer falske nyheter som man deretter gjør til sannhet, utdyper han til VG.

NRK avviser

Prosjektleder for programmet, Kjetil Kooyman, avviser overfor VG at de har konstruert en nyhet.

– Nei, dette er en humoristisk og satirisk oppsummering av ukas nyheter. Regjeringen har stengt grensene for arbeidsinnvandring, for å få bukt med importsmitte, særlig av muterte varianter. Det er en viktig sak, og vi vil gjerne lage satire om de viktige sakene, sier Kooyman til avisen.

Sjømat Norge-direktøren varsler at han kommer til å sende en klage til Kringkastingsrådet og ønsker at NRK beklager.