Kriminalomsorgen vil forlenge forvaringen for Viggo Kristiansen

Det kommer frem i hemmelige dokumenter NRK har fått tilgang til.

Viggo Kristiansen ble dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for voldtekt og drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Kameraten Jan Helge Andersen ble i samme rettssak dømt til 19 års fengsel. Han er nå en fri mann.

Lite samarbeidsvillig

Forvaringsdommen er sonet ferdig til høsten og Kristiansen kan slippes fri i september i år, dersom fengselsmyndighetene og retten mener han ikke utgjør en fare for samfunnet. Ifølge NRK skal Kriminalomsorgen ha konkludert med at han fortsatt utgjør en fare for samfunnet og bør sitte videre i forvaring i minst fire nye år.

Det var 19. mai 2000 at Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble drept i Baneheia i Kristiansand. Foto: Lise Åserud / NTB

Manglende samarbeid, sinneutbrudd og flere hendelser i fengselet skal være en del av grunnen til innstillingen om forlenget forvaring for Kristiansen.

«Gjentakelsesfaren vurderes som reell og kvalifisert.», heter det i rapporten ifølge NRK.

Det er domstolen som til slutt skal vurdere om han kan løslates, eller om forvaringen må forlenges.

Juridisk paradoks

Dersom domstolen konkluderer med at han skal sitte i videre forvaring kan Kristiansen havne i et juridisk paradoks. Gjenopptakelseskommisjonen kan konkludere at han er dømt på et for tynt grunnlag, samtidig som kriminalomsorgen vurderer han som for farlig til å slippe ut i samfunnet igjen.

– De baserer seg på en feilaktig dom. De har ikke hatt innsyn i de nye bevisene vi har lagt fram. De tar ikke med rapporter som viser at han har oppført seg godt i fengselet, og vært meget arbeidsvillig fagarbeider. Bortsett fra den ene hendelsen, som han er dømt for, er det lite å bemerke, sier Kristiansens advokat, Arvid Sjødin til NRK.

Han omtaler Kriminalomsorgen som forutinntatt.