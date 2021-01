Påtalemyndigheten vil ha forlengelse av Viggo Kristiansens forvaringsdom

Samtidig med at Gjenopptakelseskommisjonen vurderer om saken til Kristiansen skal prøves på nytt, ber påtalemyndigheten om forlengelse av forvaringsstraffen for Baneheia-dømte Viggo Kristiansens, skriver VG.

Hans forsvarer Arvid Sjødin har sendt et brev der han ber om at mandatet til psykiaterne som skal vurdere om det er fare for at Kristiansen vil begå nye kriminelle handlinger, endres. Nye opplysninger i saken underbygger påstanden om at Kristiansen ikke kan ha gjort det han er dømt for, mener Sjødin.

– Det vil være å bryte med rettighetene til Viggo dersom man avgjør om det er gjentakelsesfare basert på dommene fra tingretten og lagmannsretten, sier Sjødin til avisen.

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig i å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand sammen med Jan Helge Andersen 19. mai 2000 Han soner fortsatt forvaringsdommen på 21 år.

Gjenopptagelseskommisjonen har brukt over tre år på å behandle Kristiansens sjette begjæring om gjenopptakelse. Det er ikke klart når en avgjørelse vil komme.