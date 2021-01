FHI-overlege: – Vi kommer til å se at vaksinerte blir smittet og syke

– Vi kommer til å se tilfeller der folk som er fullvaksinert, likevel blir smittet og syke. I likhet med vaksinasjon mot en del andre sykdommer, er det ikke vaksinasjon en hundre prosent garanti mot coronasykdom, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), til ABC Nyheter.

Ti personer har blitt smittet av coronaviruset ved et sykehjem i Gøteborg, til tross for at de har fått to vaksinedoser av Pfizers vaksine mot viruset.

Det melder Dagens Nyheter.

Det er usikkert om de smittede er blitt smittet av en mutasjon av coronaviruset.

– Vi trenger å smittespore for å se når smitten kan ha kommet inn på sykehjemmet. Det kan hende at smitten har kommet før vaksinen har begynt å beskytte, sier driftsleder Agneta Caderoth Åstedt til avisen Vårt Gøteborg.

Venter svar i løpet av de kommende ukene

Aavitsland sier at beskyttelsen av vaksinasjon ikke er 100 prosent.

Over 80.000 nordmenn har den første dosen av coronavaksinen. Foto: AP

– To uker etter andre dose har man fått best beskyttelse av vaksinasjon. I dette tilfellet er det mest sannsynlige at personene ble smittet og syke før vaksinen hadde fått full effekt, poengterer FHI-overlegen.

– Vi vet fra utprøvingen av vaksinene at vaksinasjon beskytter mot sykdom. Det er det viktigste. Så vet vi ennå ikke hvor godt vaksinasjon beskytter mot å bli smittet, altså uten symptomer. Det får vi vite mer i løpet av de kommende ukene, utdyper han.

– Vaksinen beskytter mot sykdom - ikke smitte

Matti Sällberg, professor i biomedisinsk analyse ved Karolinska Institutet, mener det ikke er oppsiktsvekkende at vaksinerte personer blir smittet.

– Vaksinen beskytter mot sykdom – ikke smitte , sier han til Aftonbladet.

Professoren understreker at vaksinen ikke hindrer en person fra å være bærer av viruset.

– Ifølge de kliniske studiene skal man ikke bli syk, men det er ingen garanti for at du ikke blir smittet, sier Sällberg.