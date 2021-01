Raser etter regjeringens helomvending: – Jeg blir ordentlig forbanna

– Som representant på vegne av barn med foreldre med rusproblemer, blir jeg ordentlig forbanna over måten regjeringen velger å gjøre dette på.

Generalsekretær i Barn av rusmisbrukere, Marius Sjømæling. Foto: Barn av rusmisbrukere

Det sier Marius Sjømæling, generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere, til VG.

Lørdag morgen presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie nye coronatiltak i ti kommuner i Oslo-området som følge av utbruddet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo kommune.

At Vinmonopolet stenges i de ti kommunene var blant tiltakene, og totalt var det 45 vinmonopolutsalg som ble stengt. Lørdag var det lange polkøer ved flere utsalgssteder rundt Oslo.

Mener gjenåpningen sender feil signal

Søndag kveld kom beskjeden fra Høie om at Vinmonopolet gjenåpnes i de ti kommunene.

– Regjeringen vurderer fortløpende om det er behov for justering av tiltakene, og allerede nå blir det noen justeringer etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sa helseministeren.

Sjømæling mener gjenåpningen av Vinmonopolet sender et helt feil signal, og at regjeringen dermed indirekte har sagt at Vinmonopolet er viktigere enn fritidsklubben, fotballen, skolen, leirskolen og hytta.

– Altså viktigere enn alt som kan hjelpe barn med å komme unna det som kan være vanskelig hjemme, sier Sjømæling til VG.

Salgsvekst på 277 prosent

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte gjenåpning blant annet for å unngå at folk reiste ut av kommunen for å handle.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under søndagens pressekonferanse om nye tiltak i Oslo-regionen i forbindelse med utbruddet av den britiske muterte varianten av coronaviruset i Nordre Follo. Foto: Terje Pedersen / NTB

På spørsmål om han ble overrasket over køene lørdag, svarte helseminister Høie under søndagens coronapressekonferanse følgende:

– Jeg tror det er en kombinasjon av at noen ikke fulgte rådene våre, men også at noen i de kommunene tenkte at kanskje blir polet hos oss stengt om kort tid.

Vinmonopolene i Oslos nabokommuner hadde et svært godt salg lørdag. I snitt opplevde polene i Asker, Bærum og Lier en salgsvekst på 277 prosent. Salget er ifølge VG målt opp mot lørdag i forrige uke.