Sterke reaksjoner etter SMS-avsløring om importsmitte

Onsdag kveld avslørte Aftenposten SMS-ene som gikk mellom Bent Høies statssekretær Anne Grethe Erlandsen og lobbyisten Knut E. Sunde i Norsk Industri. Ifølge avisen har Sunde fått mye av æren for å redde norske industribedrifter under pandemien.

SMS-ene bærer inntrykk av at Helse– og omsorgsdepartementet lot seg presse til å instruere sine underliggende etater til å hastebehandle ordninger som ga karantenefritak for utenlandske arbeidere i Norge.

Anne Grethe Erlandsen er Bent Høies statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Tett SMS-kontakt

«OK. Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», skrev blant annet statssekretæren til Sunde 22. juni. Noen timer senere ga regjeringen utenlandske arbeidstagere fritak fra ti dagers karantene.

Fire måneder senere måtte Erna Solberg og regjeringen snu igjen og innføre strengere tiltak. Da hadde Norge fått en ny smittebølge og det hadde i mellomtiden landet 77 fly fra Polen og Litauen med bekreftet smitte om bord.

Importsmitte er ansett som en av hovedgrunnene bak den andre smittebølgen i Norge. Ifølge regjeringens egne smitteverneksperter var fritak fra karantene for utenlandske arbeidere et tiltak med «særlig stor grad av risiko».

– Oppsiktsvekkende

Avsløringene har raskt vekket reaksjoner.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen kaller avsløringene oppsiktsvekkende og bekymringsfulle. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er oppsiktsvekkende fordi dialogen som fremkommer bidrar til å så tvil om hvilke hensyn som faktisk veies opp mot hverandre i Helse- og omsorgsdepartementet, og hvilke interesser som får siste ord. Jeg synes dette er alvorlig og bekymringsfullt , sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til TV2. Han sier at kommunen møtte motvilje fra regjeringen da de ropte varsko om smittehoppet og ønsket sterkere tiltak mot importsmitte.

– Jeg blir svært bekymret fordi regjeringen prioriterte åpenbart ikke smittevern i denne saken. Her har helseminister Bent Høie og hans statssekretær tatt altfor høy risiko for smittespredningen her i landet for å imøtekomme ønskene fra Norsk Industri, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol til samme kanal.

Høie svarer

Til Aftenpostens avsløringer svarer helseministeren at det under hele pandemien har vært ulike inntak for innreisekarantene for arbeidsreisende.

– Hvilke unntak som har vært gjeldende, har vært avhengig av smittesituasjonen både i Norge og i Europa. De smittevernfaglige vurderingene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er blitt lagt til grunn. Det unntaket det er snakk om her, ble gitt i en tid hvor smitteutviklingen i Europa generelt sett var positiv. Smittevernloven gir ikke hjemmel for å ha strengere tiltak enn strengt nødvendig, sier Høie til Aftenposten.