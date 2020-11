Nedtellingen til julen 2020 er i gang. Mange har trolig allerede innsett at årets jul blir annerledes, mens andre håper at feiringen kan bli tilnærmet normal.

Høytiden er den tiden på året hvor nordmenn forflytter seg mest på kryss og tvers i landet. Det tilbakelegges ofte store avstander for å møte sine kjære. Reisene går med fly, tog, buss, båt og bil.

Men i år er alt snudd på hodet. Pandemien har medført strenge restriksjoner i flere norske byer og tettsteder. Smitten sprer seg raskt, og flere blir syke.

Det betyr at alle som skal ut på reise og treffe personer de normalt ikke er sammen med, må være forsiktig og ta hensyn for å beskytte seg selv og andre.

– Å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise

– Per nå har vi råd for innenlandsreiser og der nevnt spesifikt reiser hjem til jul. Regjeringen fraråder unødvendige reiser innenlands, men å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise for den enkelte, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI, til ABC Nyheter.

Hun viser til at det foreløpig ikke er utarbeidet spesifikke råd for juleferien, julaften og andre høytidsdager i julen, men Folkehelseinstituttet jobber med aktuelle rådgivningsspørsmål, og legger ut nye råd fortløpende.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: NTB scanpix

Men allerede nå sier Vold at nordmenn som velger å reise til en annen del av landet må ta forholdsregler både før, under og etter reisen.

– Dersom man reiser fra et område med mye smitte er det en noe høyere risiko for at du kan være smittet. Vi har derfor utarbeidet råd i forbindelse med dette, forklarer hun.

– Hold to meters avstand til personer i risikogruppen

Dette er rådene hun ber nordmenn følge hvis de besøker personer som tilhører sårbare grupper, som besteforeldre og personer med underliggende sykdom.

– Man bør da redusere antall kontakter, og holde to meters avstand til personer i risikogruppen. Man bør være særlig nøye med hånd- og hostehygiene, og særlig oppmerksom på symptomer. Videre bør man ha lav terskel for å teste seg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte, oppfordrer Line Vold.

Rådene FHI-toppen gir er altså ikke et påbud eller forbud, inntil videre, men helsemyndighetene og regjeringen vil i løpet av de nærmeste ukene komme med sine retningslinjer, avhengig av hvordan smittesituasjonen i Norge er før jul.

– Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg

Skulle du være så uheldig å bli coronasyk mens du er på juleferie og overnatter hos andre, må du ha en konkret plan før du reiser for hvordan dette skal håndteres i forhold til deg selv og de du er sammen med.

– Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene, understreker avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

I Tyskland har 16 delstater bedt sine innbyggere om å gå i karantene i flere dager før de besøker familiemedlemmer i jula for å hindre at sårbare blir smittet.

Delstatene viderefører dessuten strenge tiltak i ukene fram mot jul, så de kan lettes opp i selve juletiden. Blant annet foreslår myndighetene at skoleferien fremskyndes, og at flere skal jobbe hjemmefra.

Tror ikke på corona-lettelser før midten av desember

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tviler på at det vil bli store tiltakslettelser i Oslo før tidligst i midten av desember.

– Høyst sannsynlig er det for tidlig å lempe på noen av tiltakene, sier Johansen til NRK. – Om smitten går ned, kan det være aktuelt å gjøre noen mindre lettelser i desember. Men alt tyder på at vi må leve med hoveddelen av de tiltakene som gjelder i hvert fall til midten av desember , sier Johansen til NRK.