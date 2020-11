Meteorologisk Institutt har sendt ut farevarsler for store deler av landet de kommende døgn.

– Som ryktene skal ha det til, så blir det nå et blaff et av vinter. Det blir kjøligere allerede sent i kveld og natt til torsdag. Vinden dreier over på nord, og da blir det snøbyger. Det ser for så vidt ut som det gjelder nesten hele Norge, sier statsmeteorolog Pernille Borander til ABC Nyheter.

– Kan få mellom 20 og 40 centimeter snø

I de mest utsatte områdene ligger det an til relativt store snømengder, ifølge værvarselet.

– Vi har sendt ut farevarsler både for vestlandet sør for Stadt, i Møre og Romsdal og i Trøndelag. Det blir relativt mye snø fra midnatt, men litt ulike mengder avhengig av høyde over havet. Møre og Romsdal og Trøndelag kan få mellom 20 og 40 centimeter snø. Snøen vil også falle i lavlandet, men det er usikkert om det legger seg der. Snøgrensen ligger såpass lavt som 100 meter, sier Borander.

Les også: Coronakrisen vokser i Sverige: Eksperter ber om kraftfulle tiltak

Sjekk været der du bor

Snøfokk i fjellet i Sør-Norge



I fjellet i hele Sør-Norge må trafikantene være forberedt på en kombinasjon av mye nedbør og sterkt vind.

– Det blir snøfokk i fjellet, noe som vil påvirke sikt og kjøreforhold. Dette gjelder samtlige fjellområder i Sør-Norge inkludert Dovre og Hardangervidda, sier Borander til ABC Nyheter.

I Nord-Norge er det sendt ut farvarsel for Nord-Troms og Vest-Finnmark. Her advares det mot lokale nedbørsmengder på mellom 20 og 30 centimeter i løpet av 24 timer.

– Her er det også fare for snøfokk på grunn av kraftig vind og mye snø. I Tromsø er det nå helt bart, så det blir litt gledelig gjensyn med snøen nå i mørketiden. Slik var det ikke i våres da snøen aldri tok slutt, oppsummerer meteorologen.

– Ingen varig vinter i sikte

Mens temperaturene vil holde seg kjølig i de to nordligste fylkene, vil temperaturene stige igjen lenger sør. Det betyr at snøen neppe vil bli liggende særlig lenge i lavereliggende strøk.

– Allerede lørdag kommer et nytt lavtrykk innover Norge og tar med seg varmere luft og regn. Det ser ut til at Troms og Finnmark holder seg relativt kjølig, mens resten av landet ser heller vått og mildt ut. Det kan bli regn ganske høyt opp i fjellet. Så det er med andre ord ingen varig vinter i sikte, oppsummerer Pernille Borander, som beskriver november som mildere enn normalt.

Les også: Bjørgen må sette comebacket på vent til over nyttår etter tabbe