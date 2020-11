Jo Jorgensen: Presidentkandidaten nesten ingen snakker om

Om du følger med på valgkartene til amerikanske medier, har du kanskje lagt merke til navnet Jo Jorgensen.

I vippestater som Georgia og Pennsylvania hadde hun fredag henholdsvis 1,2 og 1,1 prosent av stemmene. Til sammen har hittil 1,6 millioner amerikanere stemt på henne.

Likevel har det vært skrevet svært lite om henne i norske og internasjonale medier. Hun får ikke delta på presidentdebattene. Og hun har ikke vært en faktor på meningsmålingene. Likevel ser vi navnet hennes med et lite prosenttall bak når vi ser nærmere på de ulike delstatene på valgkartene til de amerikanske mediene.

(Saken fortsetter under bildet)

Faksimile fra Wall Street Journal.

Men hvem er Jo Jorgensen?

Hun er presidentkandidaten til Libertarian Party, det liberalistiske partiet – som er det tredje største politiske partiet i USA.

Det ble ifølge Wikipedia grunnlagt av en liten gruppe aktivister ledet av David Nolan i desember 1971 i Colorado.

Under presidentvalget i 2016 oppnådde partiet 3,3 prosent av stemmene.

Joanne Marie Jorgensen (63) er professor i psykologi ved Clemson University i Sør-Carolina. Hun er ikke ny i manesjen i det amerikanske politiske sirkuset. Hun stilte til valg for første gang i 1992, den gang kjempet hun om en plass i kongressen.

Les også: Dette er situasjonen i de fire statene som trolig avgjør presidentvalget

«Dristig og uredd»



I mai vant hun nominasjonskampen for det liberalistiske partiet i USA.

På Twitter skrev hun at hun gjerne ville gå i Hillary Clintons fotspor, eller hun likte i hvert fall slagordet hennes:

«Jeg liker #ImWithHer. Hva synes dere? Skal vi gjenta Hillarys merkevarebygging for en kandidat som faktisk står for noe?»

På nettsiden for valgkampanjen til Jorgensen ser vi imidlertid at slagordet har blitt gjort om til #LetHerSpeak.

Her beskrives Jorgensen som både dristig og uredd, men hva står hun for?

Jo, Jorgensen er en uttalt kritiker av USAs topartisystem. Hun er også imot militæroperasjoner i utlandet og utstrakt fengsling av kriminelle.

– Mitt mål er å gjøre USA til et gigantisk Sveits. Bevæpnet, men nøytralt, sa hun i en valgkampvideo.

« Jeg vil få slutt på narkokrigen, avskaffe DEA (en etat som skal bekjempe all form for ulovlig håndtering av narkotika og legemidler), sørge for at ikke-voldelige narkomane som begår kriminalitet får rehabilitering, ikke fengsel», skrev hun nylig på Twitter.

Til tross for at over 1,6 millioner amerikanere har stemt på henne, har Jorgensen ikke fått noen valgmenn. Det kom ikke som en overraskelse for verken henne eller partiet.

Stemme-«tyv»



Jorgensen og det liberalistiske partiet har flere ganger blitt kritisert for å stjele verdifulle stemmer for de «ekte» presidentkandidatene. Scott Walker, guvernør i Wisconsin, påpekte nylig at Jorgensens 38.000 stemmer kunne ha spart oss for de små marginene mellom Trump og Biden, melder The Indian Express.

Det liberalistiske partiet slo imidlertid hardt tilbake på Twitter:

«Vil dere at en liberalist skal stemme på dere? Da må dere nominere noen som ikke øker statsgjelden med flere milliarder dollar, får troppene våre hjem og som mener borgerrettigheter skal beskyttes (...)

Hun kan likevel anse dette valget som en seier. Ifølge nyhetsbyrået AP har hun fått flere stemmer enn nesten alle andre presidentkandidater for det liberalistiske partiet. Bortsett fra da tidligere guvernør i New Mexico Gary Johnson stilte som presidentkandidat i 2016.

I en pressemelding sier Jorgensen at hun tror partiets grunnfjell vil fortsette å vokse:

– Den eneste måten demokratene og republikanerne kan holde oss nede på er å innføre vår liberalistiske politikk, sier hun.