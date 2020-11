Ny virusvariant oppdaget i Norge – krisemøte om situasjonen

Den nye varianten skal ha blitt avdekket i forbindelse med det store smitteutbruddet i Hammerfest de siste ukene.

Kommunen har sittet i krisemøte for å prøve å få kontroll med situasjonen.

– En veldig uvanlig type virus

– Dette er en ny type av covid-19, som man ikke har sett i Norge før. En veldig uvanlig type virus. Det er en tydelig rød tråd i dette smitteutbruddet som oppsto på sykehuset i Hammerfest, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) til Nordlys.

Kommunen vil derfor endre karantenereglene for bremse pandemien. Det betyr at nye smittede må være i karantene i to uker i stedet for ti dager.

Årsaken er at det tar lenger tid før viruset oppdages, og at personer som har vært i nærkontakt med smittede risikerer å videreføre smitten hvis de er sammen med andre mennesker for tidlig.

Strengere enn FHI: Må avklares juridisk



Derfor ønsker kommunen å innføre strengere karanteneregler enn anbefalingen fra Folkehelseinstituttet, men det er fortsatt uavklart om kommunen har myndighet til å gjennomføre dette.

– Tiltaket skal også drøftes med juristene i kommunen, sier ordføreren til iFinnmark.

Det siste døgnet er det registrert tre nye smittede i Hammerfest. Den ene av de smittede er en sykehusansatt, den andre er en skoleelev, mens den tredje er en kommunalt ansatt.

Sykehuset tømmes for pasienter



Finnmarkssykehuset har gjennomført massetesting av ansatte på Hammerfest sykehus. Sykehuset innførte innleggelsesstopp fredag 23. oktober.



Flere titalls av de ansatte er satt i karantene. Pasienter er nå overflyttet til andre sykehus i landet.

Hammerfest sykehus vil tidligst starte med å gjenoppta normal aktivitet 9. november.

Saken oppdateres

Troms og Finnmark innfører hjemmeskole



Elever ved videregående skoler i Troms og Finnmark skal få digital undervisning fremover som følge av nye koronatiltak.

– Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, særskilt sårbare elever og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole, sier divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå til NTB.



Han påpeker at dette ikke innebærer stengning av skolene, men at det i hovedsak skal være digital undervisning for å dempe smitte og avhjelpe kollektivtransport.