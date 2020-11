I lys av coronapandemien og nye strengere restriksjoner både i Norge og resten av verden har det kommet mange tøymunnbind på markedet, som et gjenbruksalternativ til de medisinske engangsmunnbindene. Men mange av de, inkludert munnbind fra store aktører som Adidas, oppfyller ikke standardene til å gi god nok smittevern.

– Rent motefenomen

Danske Ekstra Bladet var de første i Norden til å omtale den manglende beskyttelsen tøymunnbindene fra sportsgiganten Adidas gir. På sine nettsider bekrefter Adidas at munnbindene ikke reduserer smitte fra luftbårne virus eller bakterier og at de ikke vil beskytte mot å spre virus.

Det har fått den danske professoren i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos til å reagere:

– Det er jo et rent motefenomen. De skal man holde seg langt unna. Vi bruker jo ikke munnbind for moro skyld. Det kan godt hende det går litt mote i det, men munnbind bruker vi jo for å forhindre smitte den ene og den andre veien. Beskriver de det annerledes, så ville man også kunne gå etter dem på det, sier han til Ekstra Bladet.

Selges også i Norge

De omtalte tøymunnbindene har ifølge avisen to lag og ikke tre, som er den anbefalte europeiske standarden. De har riktignok en lomme der man kan legge inn ytterligere et lag.

Munnbindene selges også i Norge, der Adidas i sin nettbutikk presiserer: «Denne ansiktsmasken er ikke av medisinsk klasse, og er heller ikke personlig verneutstyr (PVU), men kan hjelpe med å stoppe spredningen av virus og bakterier gjennom dråpesmitte».

Europeisk standard: Se etter CWA

I juni kom det en europeisk standard for ikke-medisinske munnbind, som inkluderer tøymunnbind. Disse har et anbefalt minimumskrav for tøymunnbind til bruk i det offentlige rom (se faktaboks).

Europeisk standard for ikke-medisinske munnbind Retningslinjene utgis av Standard Norge. De er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Munnbindene som oppfyller disse kravene kan merkes med CWA 17553:2020. – Ikke-medisinske tøymunnbind som selges i Norge bør kunne dokumentere at de er laget i henhold til de felles europeiske anbefalinger , skriver Folkehelseinstituttet i sin redegjørelse om bruk av munnbind av befolkningen i kampen mot Covid-19. Redegjørelsen ble publisert i august i år. Dokumentet med kravene til CWA 17553-merking ligger på Standard Norges nettsider. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte i august at tøymunnbind som kan gjenbrukes, er et godt alternativ til medisinske munnbind - men må ikke forveksles med dem og må ikke brukes av syke personer eller av de som er i nærkontakt med syke. For medisinske munnbind er det enda strengere krav. De skal CE-merkes.

– Standarden er utviklet av europeiske eksperter. Det er opp til produsentene om de vil bruke standarden eller ikke. Det er ikke et krav fra myndighetene, så standarden er frivillig, men den viser beste praksis i Europa og for forbrukeren ligger det en sikkerhet i det, sier Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge til ABC Nyheter.

Tøymunnbindene som oppfyller disse kravene kan merkes med CWA 17553:2020.

For medisinske munnbind er det enda strengere krav. De skal CE-merkes.

I kollektivtrafikken i Oslo er det påbud om å bruke munnbind om man ikke kan overholde én meters avstand. Men om man ikke skal bruke engangsmunnbind, så er det stor forskjell i kvaliteten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Adidas burde nok ha råd

Standard Norge får ofte spørsmål fra produsenter om hvordan de kan oppfylle kravene i standarden. Den er laget med utgangspunkt i produsenter, men inneholder også noen anbefalinger for de som selv vil sy ikke-medisinske munnbind. Det kreves blant annet en test av filtreringsgraden gjort i et testlaboratorium.

– Det koster nok noen tusenlapper å gjennomføre en slik test, så små produsenter eller hjemme-syere har kanskje ikke råd til det, men en stor produsent som Adidas burde nok ha råd, sier Sæter. For å nå standarden må stoffet ha en filtreringsgrad på mellom 70-90 prosent.

Adidas har ikke oppgitt på sine nettsider eller svart på spørsmål fra ABC Nyheter om de har testet filtreringsgraden på sine masker. Se hele svaret fra Adidas lengre nede i artikkelen.

DSB kontrollerer munnbindene

Det er Direktoratet for sikkerhet– og samfunnsberedskap (DSB) som er tilsynsmyndighet for munnbind til bruk i det offentlige rom. De kontrollerer også at dokumentasjonen er tilstrekkelig og forståelig for forbrukeren.

– Informasjonen skal være tydelig, lett tilgjengelig og tilpasset brukerens behov, sier pressevakt i DSB Morten Harangen til ABC Nyheter.

Munnbindene må derfor ha en tydelig advarsel om at de ikke beskytter brukeren mot noen risiko og at det er ment til privat bruk.

Han presiserer at DSBs tilsyn har vært rettet mot importør av produktet, ikke produsent. Importør er igjen ansvarlig for å fremlegge produsentens dokumentasjon på produktet når produktet importeres. DSB har ikke tatt stilling til Adidas sine munnbind spesifikt.

Adidas: Maskene er tydelig merket

ABC Nyheter har forsøkt å få svar fra Adidas på hvorfor deres munnbind ikke oppfyller CWA-standardene og hvordan de stiller seg til kritikken fra Danmark. Vi har også spurt dem om de vil anbefale sine munnbind til nordmenn i områdene der det har blitt påbudt å bruke munnbind i det offentlige rom, som i Oslo og Bergen.

Pressesjef i Adidas Nordic Henrik Hallberg har ikke svart på disse spørsmålene, men kommet med følgende uttalelse, som er i all hovedsak den samme han ga til Ekstra Bladet:

«Våre ansiktsmasker er designet for den alminnelige forbruker og er ikke medisinsk klassifisert, dette er tydelig merket i produktbeskrivelsene både på nettet og i butikkene. Ansiktsmasken ble utviklet tidligere i år basert på de eksisterende standardene for å gi en vaskbar og behagelig maske til hverdagsbruk i samfunnet. Den kan hjelpe med å begrense spredningen av dråpesmitte og dermed hjelpe til å beskytte mot bakterier, noe som er spesifisert i all opplysningsmateriell til forbrukeren», skriver Hallberg i uttalelsen.