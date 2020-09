Canadas helsedirektør: Bruk maske under sex

Ifølge The Guardian kom Dr. Tam med en uttalelse onsdag om at det er liten sannsynlighet for å bli smittet av covid-19 fra sæd eller vaginale væsker, men at seksuell aktivitet med nye partnere øker risikoen for å bli smittet.

– I likhet med andre aktiviteter under pandemien som involverer nærkontakt, er det her noen ting man kan gjøre for å minimere risikoen for å bli smittet og spre viruset, sier hun i uttalelsen ifølge theguardian.com

Rådene hun kommer med er å unngå kyssing, nærhet ansikt til ansikt og bruke en maske som dekker munn og nese, i tillegg til å sikre at både en selv og partneren ikke har symptomer på covid-19.

– Den seksuelle aktiviteten som innebærer lavest risiko for smitte av covid-19 involverer kun deg selv alene, sier hun i uttalelsen.

– Vi sier ikke at man ikke skal ha sex eller fysisk kontakt, men de fleste av oss er som regel mer forsiktige når vi kjenner at vi er syke eller vet at vi har vært i en risikosituasjon. Da holder vi oss vekk fra andre og unngår nærkontakt. Vi ser at blant dem som nå er smittet, at de er blitt det etter nærkontakt med en syk person. Ektefeller og kjærester kan bli smittet ved at en sitter nært hverandre når en prater eller ved ved mer intim kontakt som kyssing, uttalte seksjonsleder ved resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet, Hanne-Merete Eriksen-Volle til ABC Nyheter i mars.