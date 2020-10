I en årrekke har tegnefilmen «Donald Duck og vennene hans» blitt sendt på TV-skjermen julaften. I år kan tradisjonen ryke, skriver VG.

Det er den amerikanske giganten Disney som sitter på rettigheter til filmen, og NRK har foreløpig ikke kommet til enighet med Disney. Fredrik Luihn, innkjøpssjef i NRK, sier til VG at det ikke er uvanlig at man ikke har slik avtale i orden på denne tiden av året.

– Vi er i dialog med Disney om dette programmet slik vi normalt pleier å være på denne tiden av året. Vi har ikke nådd en konklusjon på dialogen med Disney ennå. Det er derfor ikke noe mer å kommentere akkurat nå, sier Luihn til VG.

«Donald Duck og vennene hans» ble vist for første gang på NRK tilbake i 1979.

«From All of Us to All of You», som er originaltittelen på filmen, hadde premiere på amerikanske TV-skjermer i 1958.

I september ble strømmetjenesten Disney+ lansert i Norge, og nettopp denne lanseringen kan være med å stikke kjepper i hjulene for de som hvert år ser «Donald Duck og vennene hans» på julaften.

Med lanseringen ønsker Disney, naturlig nok, å profilere sine egne filmer på sin egen kanal.

Arne Helsingen, TV-sjef i NRK, sier at «Donald Duck og vennene hans» er et program som er viktig for publikum.

– Etter «Tre nøtter for Askepott» er dette et av de mest populære programmene på julaften og som mange både yngre og eldre har knyttet tradisjoner til. Men vi må hele tiden orientere oss etter hva som er mulig eller ikke mulig. Vi har selvsagt også andre planer om fornying, også på en dag som julaften, sier han til VG.