Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsler for snø en rekke steder i landet denne helgen. Det er ventet at snøen vil komme lørdag. Møre og Romsdal, Trøndelag og innbyggere sør i Nordland kan vente seg hvit nedbør.

– Farevarslene for snø gjelder fra Stad og nordover til sørlige deler av Nordland. Snøen vil komme ganske lavt, på et par hundre meters høyde, forteller meteorolog ved Meteorologisk institutt Marit Berger til ABC Nyheter.

Berger opplyser om at det ikke er snakk om kjempestore snømengder totalt sett, men understreker at de nevnte landsdelene vil få sitt første snøfall på denne siden av sommeren.

– Dette kan være en liten påminnelse til de i sør som foreløpig ikke har skiftet til vinterdekk, sier Berger.

– Kan bli kortvarig full storm

Bakgrunnen for nedbøren er et lavtrykk som dannes mellom Spitsbergen og Grønland, ifølge meteorologen.

– Nedbøren kommer nordfra og trekker med seg kjølig luft, som kommer inn mot kysten av Midt-Norge. Der kan det bli en del vind lørdag ettermiddag/kveld. I tillegg til snøen, kan vinden gi en ekstra utfordring til de som skal kjøre bil. Vinden er enda en grunn til å la bilen stå, påpeker Berger.

Det er snakk om en vindstyrke fra sterk kuling til liten storm.

– Det kan bli kortvarig full storm i en periode hvor det står på som verst, sier Berger.

Helgens værvinner

Meteorologisk institutt anbefaler om å sikre løse gjenstander i Midt-Norge.

Det er Østlandet som ligger an til å få best vær denne helgen. Sør på Vestlandet ligger det også an til å bli en grei helg værmessig, men temperaturen vil synke over hele landet, opplyser meteorologen.

– I Troms og Finnmark blir det kjølig, og det er fare for kuldegrader. Søndagen i våre nordligste fylker kan likevel bli ganske bra, spesielt indre strøk, sier Berger.