Hagen-slektning siktet i Lørenskog-saken

Det melder VG lørdag ettermiddag.

Avisen skriver at slektningen er siktet etter straffelovens paragraf 157. I paragrafen står det følgende:

«for ved trusler eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet å ha opptrådt slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak».

Vært i minst to avhør

Slektningens forsvarer, Trond Eirik Aansløkken, sier at klienten ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg kan bekrefte at min klient er siktet. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier Aansløkken til VG.

Ifølge VG har slektningen vært i minst to avhør med politiet siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant høsten 2018.

NRK skriver at også de er kjent med utviklingen i saken, og at slektningen ikke er ett av barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt sier at hun ikke vil kommentere eventuelle siktelser.

– Fremstår som oppkonstruert

VG skriver at vitnet leverte inn en anmeldelse etter å ha hatt en telefonsamtale fra slektningen i sommer. Ifølge avisen har vitnet forklart til politiet at samtalen opplevdes som truende og at det opplevdes som et forsøk på å påvirke tidligere politiforklaringer.

– Anmeldelsen fremstår som oppkonstruert, men jeg er dessverre forhindret i å gi noen nærmere kommentarer på grunn av den pågående etterforskningen, sier Aansløkken.

Tom Hagen ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt.

I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld.