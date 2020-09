Nye opplysninger i Orderud-saken: – Styrker mistanken

180-samtalen som fant sted et par uker før trippeldrapet på Orderud gård, var et mysterium under etterforskningen av saken. Nå har et nytt vitne kastet lys over gåten, skriver VG.

Opplysningen kommer frem i den nye boken «Orderud – Avhørene. Løgnene. De nye sporene.», som er skrevet av VGs krimkommentator Øystein Milli og journalist Olav Næss.

Telefonsamtalen og den ukjente mannlige innringeren var et sentralt spørsmål i den tyve år gamle drapsgåten som fant sted på familiegården i Sørum i Indre Akershus.

Drapsnatten

Det var natt til 22. mai 1999 at Anne Orderud Paust og hennes foreldre Kristian og Marie Orderud ble skutt og drept. Fire personer ble dømt for medvirkning til drapene, deriblant ekteparets sønn Per Orderud. I tillegg ble hans kone Veronica, hennes søster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød dømt.

Et par uker før drapene skal det ha kommet inn en telefonsamtale til en 180-operatør. En mannsstemme skal ha snakket om Anne Orderud Paust og hennes foreldre, og kommet med flere oppsiktsvekkende detaljer. 180-operatøren skal selv ha kontaktet politiet etter å ha lest om Orderud-drapene.

– Mannen som ringte sa at det skulle skje tre drap, forteller Milli. Han har sammen med Olav Næss skrevet boken om saken, som tok en ny vending i 2018.

– Styrker mistanken

Et nytt vitne skal nemlig ha meldt seg for to år siden. Vitnet skal ha forklart at en av de dømte, Lars Grønnerød, skal ha besøkt ham på bilverkstedet hans i mai 1999. En av de totalt 513 telefonsamtalene som ble undersøkt, kom fra dette verkstedet.

Vitnet meldte seg ikke i 1999, og telefonsamtalen ble dermed sjekket ut av saken.

Til VG bekrefter etterforsker Tore Kampen at et vitne har kommet med nye opplysninger.

– Det inneholder opplysninger som gjør at mistanken mot Lars Grønnerød som 180-mannen styrkes, sier Kampen i VGs podcast Krimpodden.

Lars Grønnerød ble løslatt i 2013, og døde 12. september 2019.