De fleste husker sikkert stemmekaoset under Melodi Grand Prix da NRK ble nødt til å bruke en såkalt folkejury til å kåre en vinner, mens publikumsstemmene måtte vrakes.

Nå er statskanalen igjen i stemmetrøbbel. Denne gang er det «Stjernekamp» som er rammet. Dermed får de gjenværende ni artister igjen prøve lykken i neste program.

– Først var jeg utrolig lei meg

– Jeg er lei meg for at Sandra måtte få opplevelsen å ryke ut, men nå gleder vi oss til å ha henne med videre, sier Mirja Minjares, prosjektredaktør i NRK i en pressemelding.

Musiker og låtskriver Sandra Lyng Haugen kom på fjerdeplass i Idol i 2004. Etter dette skjøt karrieren fart med blant annet flere gode plasseringer på VG-lista. Hun tar stemmerotet med fatning.

– Det ble en følelsesmessig berg-og-dalbane etter sending. Først var jeg utrolig lei meg, og så ble jeg veldig glad da jeg fikk vite at jeg er med videre. Det eneste som var positivt med å tro at jeg røk ut var å slippe å synge opera, forteller Sandra Lyng.

Mange stjerner



Årets deltagere er foruten Sandra Lyng (33), opera- og klassisk sanger Emil Solli-Tangen (30), countryartisten Hege Øversveen (34), den allsidige «The Voice»-vinneren Knut Marius Djupvik (32), rapperen Myra (25), popnykommeren og den samiske «Frost 2»-stemmen til Kristoff, Vegard Bjørsmo (19), soul/popsangeren Odd Einar (48), «The Voice»-semifinalist og Rybak-musikalsanger Ingeborg Walther (20) og Alex Rosén (52). Anita Hegerland (59) er ute av Stjernekamp.

Neste lørdag er samtlige ni gjenbærende deltagere igjen klare for nye utfordringer: Da står opera på programmet. Forhåpentligvis er systemet med stemmer i orden til neste sending.

– Dette er også veldig leit for seerne som har engasjert seg gjennom å stemme. Nettopp derfor må vi ta en skikkelig gjennomgang sammen med leverandøren, lover Minjares.

– Vår jobb å sikre en rettferdig avstemming.

NRK mener det eneste rettferdige er å gi alle en ny sjanse. Programdirektøren forklarer her hva som gikk galt lørdag kveld.

– Vi fikk noen tilbakemeldinger om at enkelte som har stemt via SMS ikke fikk kvitteringsmelding. Vi så også at vi fikk inn veldig mange sms-stemmer etter at avstemmingsperioden under sending var over, og derfor kan vi ikke garantere ett hundre prosent at vi har et riktig resultat. Det er vår jobb å sikre en rettferdig avstemming. Vi vet at marginene er små i slike avstemninger, sier Mirja Minjares.