Totalt har 135 studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) fått påvist covid-19 etter at utbruddet rammet skolen i slutten av august.

Mari Kittilsen (23) er førsteårsstudent ved NHH. Hun forteller om strenge smitteregler ved skolen.

– Du må dokumentere hvor du er og hvor du har vært hvis du skal på skolen. Man må vite hvilket klokkeslett man kom til skolen og det samme når man drar, sier hun til ABC Nyheter.

Smittetallene i Bergen har økt de siste dagene, og tirsdag innførte kommunen skjerpende tiltak.

Kittilsen forteller at hun valgte for en stund siden å reise hjem til Notodden, hvor hun opprinnelig er fra.

– Det er flere som jeg har snakket med som har reist fra Bergen. Jeg tror folk syntes det er litt kjipt, men skolen er veldig flinke til å tilrettelegge undervisningen. Jeg synes skolen har gjort en god jobb, sier hun.

– Noen studenter er urolige

Studenten forteller at hun var litt med på fadderuka.

Det er knapt studenter å finne i lokalene til NHH om dagen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det som ble arrangert av NHH var veldig bra. De fikk studentene til å føle seg trygge, det var en amputert fadderuke. Samtidig fikk man muligheten til å bli kjent med nye mennesker, noe som er veldig viktig når man er ny i en by, sier Kittilsen.

Nå ser det derimot ut til at smittetrenden ved skolen har snudd. Smittetallene har sunket og stabilisert seg på et lavt nivå de siste fem-seks dagene, forteller Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved skolen.

– Noen studenter er urolige, andre tar det med fatning. Den største uroen hadde vi i begynnelsen av forrige uke da smittetallene økte betydelig fra dag til dag. Mange studenter måtte i karantene, de ønsket å teste seg, de fryktet å bli smittet og så videre, sier han til ABC Nyheter.

På grunn av den synkende smittetrenden er ikke uroen så stor i studentmassen nå, men:

– Alvoret i situasjonen har nok sunket inn hos dem. Det er en svært høy lojalitet til alle smittevernstiltak akkurat nå, forteller Mikalsen.

– Et overveldende flertall har fulgt oppfordringen

Geir Mikalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, viser hvordan folk må gå inne på NHH. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ingen av studentene på skolen har blitt alvorlig syke, opplyser Mikalsen. Han forteller at studentene er flinke med å hjelpe hverandre, og at skolen kontakter smittede studenter for å tilby hjelp.

All fysisk undervisning er stengt inntil videre på NHH, og det vil tidligst bli åpnet for fysisk undervisning mandag 21. september. Alle studenter er blitt oppfordret til å holde seg hjemme, dersom de kan studere hjemmefra.

– Et overveldende flertall har fulgt oppfordringen. Det er kun et fåtall studenter på campus. Det er tilbud om digital undervisning i alle kurs, slik at det er mulig å følge alle forelesninger hjemmefra, forteller Mikalsen.

Disse tiltakene har skolen innført på campus (tiltakene var allerede på plass før smitteutbruddet):

annenhver lesesalsplass er fysisk stengt



alle studenter har fått utdelt antibac



88 dispensere med antibac er satt ut over hele campus



det er laget enveiskjøringer i korridorene for å minimere kontakt mellom studentene

For ordens skyld: Journalist Fredrik Sveen og Mari Kittilsen har jobbet sammen i NRK Sport tidligere.