Sensasjonelt vikingfunn i Norge: Skipet kan ha blitt plyndret

Det store skipet ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018 etter bruk av moderne georadar-teknolog. Røntgenbildene avslørte ikke bare et skip, men rester av et helt lokalsamfunn.

Det arkeologiske funnet er blitt kalt et av de mest oppsiktsvekkende i Norge i etterkrigstiden.

– En høvding kan være begravet her

Det er sannsynligvis ikke hvem som helst som ligger begravet i Gjellestadskipet. Forskere antar at det må ha vært en svært mektig person, og at skipets plassering vitner om et maktsentrum og en storhetstid.

– Skulle man tenke seg at det er en høvding som ble begravet her, så vil det være naturlig at han hadde med seg våpen. Om det ble gravlagt en kvinne her, ville hun nok ha hatt med seg for eksempel smykker, sier prosjektleder for utgravingen og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Christian Løchsen, til TV 2.

– Endrer hele forståelsen av maktstrukturene

Han mener utgravingen av vikingskipet kan snu opp ned på vår forståelse av vikingtiden, og at Vestfold ikke var så dominerende som mange hittil har trodd.

– Når man finner en skipsgrav som denne, så endrer det hele forståelsen av maktstrukturene. Skipsgraver representerer virkelig maktområder, og nå har vi funnet et slikt på østsiden av Oslofjorden, påpeker arkeologen.

De første undersøkelsene tydet på at selve kjølen på skipet var i god stand, noe som gir håp om at også resten av skipet er intakt.

Første gang på over 100 år at en skipsgrav åpnes i Norge

Dette er et avtrykk i leiren av en de lange plankene i skroget til Gjellestadskipet. (Bilde: KHM)

Det er tidligere funnet tre vikingskipsgraver i Norge. Det siste funnet ble gjort for over 100 år siden, da Osebergskipet ble funnet ved Tønsberg i 1904.

Gokstadskipet ble funnet ved Sandefjord i 1880, mens Tuneskipet ble funnet ved Fredrikstad i 1867.

Arkeologene er begeistret for de mange funnene som allerede er gjort under utgravingen.

– Det er uvanlig å finne så mye på en utgraving fra jernalderen. Denne utgravingen er unik for alle som jobber her, både på grunn av funnene, men også fordi det er første gang på over 100 år at en skipsgrav åpnes i Norge, sa utgravingsleder Camilla Cecilie Wenn fra Kulturhistorisk museum til Demokraten i sommer.

– Ganske sikre på at noen har vært her inne før oss

Tusenvis av gravhauger på norsk jord er ennå ikke undersøkt, men hver gang det graves avdekkes ofte ukjente hemmeligheter om fortiden.

Mye tyder på at vikingskipet i Østfold, som trolig er en del av en større vikinggrav, høyst sannsynlig har vært oppsøkt av andre tidligere, og at gjenstander er er fjernet.

– Vi er ganske sikre på at det har vært noen her inne før oss, den har nok blitt plyndret. Men sånn var det også i Oseberg og Gokstad-skipene. Begge to var blitt plyndret, men likevel var det utrolig mange gjenstander der, sier arkeolog Christian Løchsen.

Bygget i år 733

Gjellestadskipet stammer mest sannsynlig fra tidlig vikingtid. Skipet kan tidligst ha blitt bygget i år 733 etter Kristus.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tar første spadetak i utgravingen av Gjellestadskipet. Utgravingen er ventet å ta fem måneder, og det er første gang på over 100 år at et vikingskip blir gravd fram i Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Da funnet ble kjent startet de første undersøkelser. Det viste seg da at treverket i skipet var angrepet av sopp og at skipet sto i fare for å smuldre opp. Årsaken til den akselererende nedbrytningen skal ha vært en senkning av grunnvannsspeilet som tillater oksygen å trenge helt.

– Her vil mye bli borte med mindre vi gjennomfører større utgravinger i løpet av ganske kort tid. Et vikingskip er så viktig for norsk historie, og vi har et internasjonalt ansvar, uttalte daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Utgraving pågår til november

Regjeringen har bevilget 15,6 millioner kroner til utgravingen av Gjellestadskipet.

– Det finnes svært få bevarte vikingskip i verden, og all ny kunnskap om disse bidrar til en utvidet forståelse av samfunnet i vikingtiden, sier direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum i en pressemelding.

Utgravingsarbeidet startet i juni og er planlagt å være ferdig i månedsskiftet oktober-november ifølge Viken fylkeskommune.

