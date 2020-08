Tidligere landslagstrener: – Godt at han innser at han har et gigaproblem

Fredag møtte Petter Northug pressen for første gang etter at han sist torsdag ble stoppet av en politipatrulje, og snakket åpent om sitt eget rusproblem, råkjøring og uansvarlig oppførsel.

– Jeg har et alvorlig rusproblem, bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing i det siste. Og det har blitt mye hard festing i det siste, erkjente Northug under pressekonferansen.

En av dem som fikk med seg pressekonferansen var tidligere landslagstrener Vidar Løfshus. Han var Northugs trener i flere år.

– Det var selvfølgelig veldig vondt. Jeg fikk med meg det første kvarteret. Det opplevdes veldig vondt, på en annen side er det veldig godt at han innser at han har et gigaproblem. Han må ta livet sitt på alvor, fortalte Løfshus til Dagbladet etter pressekonferansen.

– Flere har vært bekymret

Det har svirret rykter rundt Northugs adferd på fritiden i lang tid, som også var et tema under pressemøtet.

– Det er folk som har prøvd å hjelpe, men han har avfeid det. Det er sånn det har vært. Jeg har ikke snakket med ham direkte, men det har mange folk rundt ham. Flere har vært bekymret , sier Løfshus til Dagbladet.

Northug fortalte at rusmisbruket hans startet rundt januar 2019, og at det var i fjor sommer og de siste månedene han har brukt mest dop.

– En tøff historie

Langrennssjef Espen Bjervig fortalte til VG at han er rystet over hvor alvorlig problemet til Northug er:

– Det er en tøff historie han forteller, både når det gjelder bilkjøring og hvor omfattende den faktisk har vært og problemer med narkotika og rus.

Bjervig, i likhet med Løfshus, har tidligere registrert ryktene om Northugs problem. Han valgte å varsle folk rundt den tidligere langrennsløperen om det han hørte, og forteller at han var bekymret.

– Jeg følte det var riktig å gi beskjed om denne type rykter. Jeg er jo ikke selv så mye på byen og har ikke grunnlag for å vite, men jeg følte det var grunnlag for å varsle om at det gikk den type rykter, sier Bjervig til VG.