Petter Northugs advokat reagerer på Raja-intervju

– Det er et viktig rettsprinsipp at regjeringspolitikere ikke kommenterer en pågående straffesak, sier Helle til VG.

Utover det ønsker ikke advokaten å kommentere utspillene til Raja ytterligere.

I et intervju med NTB sa kulturminister Raja blant annet følgende:

Halvard Helle er Petter Northugs advokat. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er tusenvis av barn og unge som ser opp til ham, og dermed er han med på å svekke omdømmet til idretten, og han er ikke den rollemodellfiguren han bør være.

Overfor VG understreker Raja at han ikke har kommentert straffesaken.

– Det har jeg vært tydelig på i alle intervjuer at den vil gå sin gang, og politiet må få gjøre jobben sin. Samtidig har jeg vært klar på at loven er lik for alle, også for Petter Northug. Vi er alle glad i sportsmannen Petter, og samtidig må alle rollemodeller være sitt ansvar bevisst, sier han til avisen.

Stoppet i 168 kilometer i timen

Torsdag ble skistjernen stoppet i 168 kilometer i timen på E6, og politiet fattet mistanke om at han var ruspåvirket. I leiligheten hans fant de narkotika, og Northug bekrefter selv at det dreier seg om kokain.

– Han er foreløpig siktet etter vegtrafikkloven. Vi har ikke gjort en ny vurdering av om det skal lages en ny og utvidet siktelse ennå, sier jourhavende politiadvokat Silje Bergsholm i Øst politidistrikt til NTB.

Til Aftenposten opplyser Bergsholm at saken «kvalifiserer til en tiltalebeslutning og førerkortbeslag», noe som medfører at Northug må møte i retten. I 2014 ble han dømt til ubetinget fengsel i 50 dager og en bot for ruspåvirket kjøring.

– Jeg har gjort en stor feil, skrev skistjernen i sosiale medier fredag kveld.

– Det viktigste er at Northug får god støtte og hjelp

Politiet avventer nå resultat av blodprøver som ble tatt natt til fredag og vil gjennomføre avhør av Northug til uken.

Norges idrettsforbund mener at Northug har behov for god støtte og hjelp.

– Slike saker er naturligvis svært kjedelig for idretten, for Petter Northug selv og for alle barn og unge som har sett opp til sitt store idol. Samtidig kjenner vi kun til saken gjennom media. Det viktigste nå er at Northug får god støtte og hjelp i den situasjonen han nå opplever, sier kommunikasjonsdirektør Finn Aagaard i NIF.