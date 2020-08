Kun fem ganger tidligere har WHO erklært internasjonal helsekrise under henholdsvis svineinfluensa, polio, zikavirus og to ganger under utbrudd av ebola i Afrika. – Mange land som trodde at de var over det verste i pandemien, opplever nye utbrudd, sier WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix