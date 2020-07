Det var i et intervju med E24 at Petter Stordalen (57) tidligere i sommer uttalte følgende:

– Jeg tror faktisk du fikk klippe deg under krigen. Du fikk også lov til å dra til Sverige. Og du måtte ikke i karantene hvis du dro fra Trondheim til Oslo. Du kunne gå på restaurant, du kunne bo på hotell. Hurtigruten gikk fortsatt, sa finansmannen.

Linda Noor, leder av tenketanken Minotenk, er blant dem som reagerte på Stordalens sammenligning.

– Stordalen sa det nok i en tankeløs setting, men det virker som han er bekymret for at coronarestriksjonene er såpass omfattende at det kan sammenliknes med okkupasjonen under andre verdenskrig, sier hun til Vårt Land.

Forstander for Det mosaiske trossamfunn i Oslo og nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn, tydde til Twitter for å bemerke sin mening om Stordalens kommentar:

«Litt umusikalsk av Petter Stordalen å sammenligne dagens krisesituasjon med forholdene under okkupasjonen kanskje? Låter ihvertfall litt rart og umusikalsk i jødiske nordmenns ører. Men det er kanskje bare meg?», skrev Kohn.

Nå har imidlertid Stordalen tatt selvkritikk. I en-post til Vårt Land beklager han utspillet.

«Her har jeg formulert meg ubetenksomt og historieløst. Jeg ser at dette ble helt feil, og jeg beklager.», skriver han i e-posten til avisen.