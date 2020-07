Hagen: Kjente igjen Futurum-mannen

I flere måneder etterlyste politiet to menn som ble fanget opp på et overvåkningskamera utenfor arbeidsplassen til drapssiktede Tom Hagen. Mennene ble observert utenfor arbeidsplassen samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog 31. oktober i 2018.

I juni i fjor valgte imidlertid politiet å gi opp letingen etter mennene, som aldri meldte seg.

Politiet mener å ha holdepunkter for at det er mindre sannsynlig at mennene har en rolle i forsvinningen av Anne-Elisabeth.

Skal ha laget tegning



Nå melder TV 2 at Tom Hagen hevder å ha gjenkjent en av mennene på videoen. I et notat han har sendt til politiet, før han ble pågrepet og siktet for drap på sin kone, skal Hagen ha uttrykt at han kjente igjen hvordan vedkommende går.

Hagen hevder å ha sett en mann ved flere anledninger utenfor bygningen før konas forsvinning. Observasjonene skal ha blitt gjort månedene før forsvinningen.

Ifølge et notat skal 70-åringen ha laget en tegning av mannen, skriver TV-kanalen.

– Politiet ønsker ikke å kommentere spekulasjoner omkring hvilke etterforskingsskritt vi til enhver tid utfører, eller hva siktede, vitner og andre som er involvert i saken forklarer til politiet i avhør eller i andre sammenhenger, skriver politiadvokat Haris Hrenovica i en e-post til TV 2.

Har sendte flere e-poster



Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese. De mente at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept, og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

Tom Hagen er siktet for å ha drept eller medvirket til drapet på sin kone. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

70-åringen har underveis i etterforskningen sendt flere e-poster til politiet. Her har han gitt uttrykk for at han er opptatt av å finne løsninger og hjelpe politiet. Han skal ha formidlet en teori om at løsningen på saken har en lokal forankring.