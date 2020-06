«Søring-karantene får trolig en ny betydning når de 300.000 nordmennene som har planlagt å gi blaffen i myndighetens reiseråd vender hjem fra sydentur i sommer», skriver kommunelege Hanne Heszlein-Lossius i kommentaren «God tur til Puerto de Corona!» på Nordnorsk debatt tirsdag.

«Etter måneder med strenge tiltak og god effekt på norske smittetall, vil vi til syden. Koste hva det koste vil.»

Bakgrunn: Flere utsolgte fly til Syden i sommer

– Er den sterk? Den er vel bare på sin plass?, sier Heszlein-Lossius til ABC Nyheter om teksten når vi snakker med henne på telefonen.

Kommunelege Hanne Heszlein-Lossius. Foto: Privat

«Livet eller bestemor, det er ikke så nøye ...», skriver hun.



Teksten ble til etter å ha lest VG-artikkelen hvor assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttrykker bekymring for at så mange nordmenn vil til syden. Dette fraråder norske myndigheter å gjøre. Samtidig setter både SAS og Norwegian opp flere utenlandsruter fra uken.

– Når jeg leser gjennom denne saken er det åpenbart at mange burde lyttet litt mer. Vi har hatt flere måneder hvor samfunnet har vært nedstengt, noe som har vært tøft for mange, og vi har akkurat åpnet opp igjen. Når vi så blir bedt om å revurdere sydenferie i år, fordi vi frykter smittepress her hjemme, så synes jeg folk skal respektere det.

Nakstad skriver i en SMS til VG at folk bør tenke seg godt om dersom de planlegger turer til land UD fraråder å reise til.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Et råd som gjelder til 20. august.

Så den ikke komme

Kommunelegen forteller at det overrasker henne litt at det er pågang fra reisesyke nordmenn som vil til syden.

– Jeg hadde ikke sett den komme, sier hun og legger til: – Mange har hatt det krevende i tiden som har vært. Og jeg har stor forståelse for at folk er lei og trenger etterlengtet i ferie, men vi må forstå at i år ligger forholdene ikke til rette for å dra til syden.

– Vi har gjort et stort stykke arbeid sammen. Da forstår jeg ikke at folk synes det er ok å dra på ferie til Spania som er i en annen situasjon.

Les også: MDG-lederen setter Trump-stempel på Solberg og Støre

I kommentarartikkelen sin viser hun til de to flyselskapene som nå setter opp fly til destinasjoner utenriksdepartementet råder for ikke å reise til.

«Hvordan kan det i det hele tatt være lov? Har vi ikke allerede gitt disse selskapene nok midler fra felleskapet?» skriver Heszlein-Lossius.

– Burde det fått konsekvenser for flyselskapene når de setter opp disse reisene, etter å ha fått støtte fra felleskassen?

– Det er ikke opptil meg å avgjøre, men jeg kan bruke min ytringsfrihet til å si det er moralsk forkastelig.

Følger etterspørselen

ABC Nyheter har kontaktet SAS gjennom pressesjef John Eckhoff for en kommentar til doktorens kommentarartikkel. I en SMS skriver pressesjefen at flyselskapet ikke har noen kommentar til selve innlegget, og henviser til pressemeldingen fra selskapet «Hit flyr SAS i juli».

– Etter hvert som restriksjoner og innreiseregler letter i ulike land, ser vi en økning i etterspørselen etter reiser. Det er fortsatt viktig at du som reisende holder deg informert om hvilke regler som gjelder for det respektive landet og reisemålet, og at du blir hjemme om du har symptomer. Vi vil også minne de reisende om tiltakene SAS har innført for å redusere risikoen for smittespredning. For mange vil det være annerledes enn vanlig – for eksempel kravet om munnbind under flyturen, sier pressesjef Eckhoff i meldingen.

Les også : SAS øker kapasiteten til 40 fly i juli

Besinner seg

Så hvordan blir høsten for helsepersonellet. I kommentarartikkelen oppfordrer Heszlein-Lossius folk som har tenkt å reise til syden om å turen innom lokalsykehuset før avreise og: "... si i fra at du gir blanke i jobben folk gjør, husk å si det eksplisitt til slitne sykepleiere på intensiv som skal ta i mot deg om noen uker, sving innom kreftavdelinga og le litt av landets immunsupprimerte som aldri overlever å møte deg med Koronasmitte etter Mallorcaturen."

Doktoren håper folk besinner seg og tenker seg om et par ganger før de eventuelt setter seg på et fly til Spania. Hun minner samtidig om at i de siste månedene har helsepersonell rundt om i landet jobbet enormt mye, dersom det kommer et nytt oppbluss, tror hun det vil bli svært krevende.

– Vi skal ta det om det kommer, men det største arbeidet gjøres utenfor sykehusene, og der har vi alle et ansvar.