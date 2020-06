Forhandleren frarådet Bill å kjøpe denne bilen

Mange eiere av såkalte super-sportsbiler kjører ikke bilene sine mye. En og annen tur en finværs-dag eller et treff får ofte holde. Mange eiere av slike litt ekstreme doninger har jo andre bruksbiler i tillegg.

Bilene er jo ofte både lave, støyende og litt tungkjørte. Dessuten kan du gå i stykker. Ofte med kostbare reparasjoner som følge. Derfor tilbringer mange slike biler mesteparten av bil-livet innendørs.

Heldigvis finnes det unntak. Ett av de beste unntakene må være den nå noe aldrende herren ved navn Bill MacEachern.

Den godeste Bill har hatt et langvarig kjærlighetsforhold til sin bil.

For i 1976 kjøpe han en ny Porsche 911 turbo, eller 930 som den helt korrekte betegnelsen er. Den bilen har han ennå og den brukes daglig . Det er den bilen han har. Og den har han altså hatt lenge.

Porsche 911 turbo har alltid vært en bøs bil med sine svulmende skjermer og store spoilere. Dette er en tidlig utgave som fortsatt er i daglig drift.

Kjøreegenskaper som en melkebil

– Jeg vokste opp med amerikanske muskebiler, sier MacEachern i en pressemelding fra Porsche.

Han er en slank og nå gråhåret skotte, bosatt i kanadiske Toronto.

– I mine yngre dager hadde jeg blant annet en Oldsmobile 442. En bil som var morsom ved lyskryss-dueller. Men med kjøreegenskaper som en melkebil, forklarer han videre.

Han beskriver også opplevelsen første gangen han prøvekjørte en Porsche – en rød 911 T fra 1970.

– Jeg kunne nesten ikke tro det. Den var så smidig, så godt konstruert og også behagelig, til tross for beskjedne ytre mål. Dessuten var ytelsene imponerende, sier han.

Opplevelsen satte tydelig dype spor og merket den unge skotten for livet. Han hadde den gang startet opp et firma som holdt på med tepperensing. Vegg til vegg-tepper var skikkelig på moten. Firmaet gikk godt og Bill kjøpte seg en sølvfarget 911 som firmabil.

Bill har alltid vært fasinert av motorsport. I 1972 var han av gårde og så et Can-Am-løp. Der herjet en Porsche 917 rundt på racerbanen. Med turbomotor. Dette hadde Bill sansen for. Opplevelsen satt i ryggmargen.

Les også: Må du gjøre dette ofte – da har du et problem

Bill MacEachern kjører fortsatt sin 911 turbo og kan ikke tenke seg noen annen bil. Foto: Porsche.

Fikk farge-sjokk

Da Porsche noen år senere tilbød 911 turbo / 930 var ikke Bill vond å be. Han var på pletten hos forhandleren. En slik bil skulle han bare ha.

Forhandleren prøvde å fraråde ham å kjøpe den. Grunnen var at turbo-modellen var skremmende kraftig. De mente Bill kanskje ville bli lykkeligere med en annen modell. Men han var forelsket. For alltid. Høsten 1975 bestiller han sin Midnight Blue Porsche 930, med lysebrunt skinninteriør med sportsseter og differensialbrems.

Han gleder seg så mye til å få bilen at når den ankommer med fly, står Bill og ser på at den blir losset, gjennom et gjerde på flyplassen, i mai 1976. Det finnes bare én turbo på det flyet. Hans!

– Jeg fikk sjokk. Bilen hadde jo feil farge og hjertet sank, forklarer Bill.

Heldigvis viste det seg at det ikke var noe feil med ordren. Bilen var bare dekket med et støvlag etter den lange reisen. Når den var vasket og klargjort, var alt i sin skjønneste orden. Og Bill tok bilen i bruk. Siden har han kjørt den.

Les også: Garasjen til Nils Oskar vekker enorm oppsikt

Speedometeret fotografert i 2017. 724.759 miles tilsvarer omtrent 1,2 millioner kilometer. Foto: Porsche.

Mange og lange turer

– På min første langtur kjørte jeg over Ontario og Quebec til et Trans-Am-løp i Trois Rivières, Minnes Bill.

Det viser seg å være en fantastisk helg for en diehard Porsche-entusiast. George Follmer vinner i en Porsche 934, fulgt av Al Holbert i samme modell. Bill MacEachern er enda mer fascinert.

Etter dette blir det mange turer på racerbaner i Nord-Amerika. I løpet av de følgende tiårene kjører han og Porschen hundretusenvis av kilometer på utallige minneverdige reiser til steder som Sebring og West Palm Beach i Florida, Road Atlanta i Georgia og Lime Rock Park og Watkins Glen i New England.

Han og Porschen besøker sagnomsuste Monterey Historic Automobile Races i California ikke mindre enn fem ganger!

Den mørkeblå Porsche-en viser seg å bli en pålitelig og trofast følgesvenn gjennom mange år og kilometerne ruller på. Uten de helt dramatiske hendelsene.

Les også: Topp 5 - Biler som bør stå opp fra de døde

Vedlikehold er viktig. Her viser serviceboka at bilen var inne til service etter å passert én million kilometer i 2012. Foto: Porsche.

Feiret med champagne

Det mest dramatiske skjer i 2009. Da blir bilen påkjørt og får en SUV i siden. Bakhjulet tar av for den verste støyten, bilen som da har gått 850.000 kilometer vrakes ikke, men blir rettet opp og ruller videre mot mye eventyr og racerbaner.

I 2012 passerer bilen en skikkelig milepæl.

– På vei til det berømte biltreffet og markedet i Hershey, Pennsylvania passerte vi én million kjørte kilometer. Vi hadde en liten feiring med champagne da jeg kom tilbake til Toronto, forklarer han.

Kilometertelleren på Porschen viser nå 779.000 kjørte miles. Det tilsvarer høyst respektable 1.253.584 kilometer. Og tallet øker fortsatt. For Bill fortsetter å kjøre sin kjære bil nesten hver dag. Han kan rett og slett ikke tenke seg noen annen eller mer moderne superbil han heller ville hatt.

– Porsche 930 er en helt fantastisk bil. Turbo-bilene satte nye standarder for både racerbiler og høyytelses-biler for gaten. Det er for meg fortsatt en glede å eie og kjøre denne bilen den dag i dag – etter 44 år, avslutter Bill.

Artikkelen er først publisert av Broom.no.