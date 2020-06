Frykter norsk FN-kandidat kan skade Norge

Fredag denne uken kunne ABC Nyheter avdekke at norske Dan Viggo Bergtun stiller som kandidat til en FN-tilknyttet posisjon. Valget avsluttes tirsdag i neste uke.

Bergtun er president i Verdens veteranføderasjon (WVF), men har ingen støtte hos de norske og nordiske veteranorganisasjonene.

– Hvis Bergtun blir valgt, så vil det helt klart skade veteransaken sett fra norsk side, sier Dag-Magne Lunde, president i den største norske veteranorganisasjonen NVIO, til ABC Nyheter.



– Dette er jo et minefelt, og snart skal det også avgjøres om Norge får en plass i Sikkerhetsrådet. Et eventuelt valg av Bergtun kan også slå tilbake på Norge, sier han.

Frykten baserer seg på hovedsaklig på Bergtuns tvilsomme forretningspraksis i flere tiår, og hans tilknytning til den kontroversielle Scientologikirken. Da Bergtun stilte som motkandidat på NVIOs årsmøte i 2017 tapte han med klar margin til Lunde.

Ingen nordisk støtte



De nordiske organisasjonene har lenge vært kritiske til måten WVF drives på. Bergtun har vært president for organisasjonen som skal representere 60 millioner veteraner fra 121 land siden 2016. Han ble gjenvalgt i 2019 uten motkandidat.

ABC Nyheter stilte Bergtun spørsmål om den manglende støtten fra de nordiske landene tidligere denne uken. Han svarte da:

«Under valget til President i 2019 var det ingen andre kandidater og jeg har i dag fått bekreftet fra valgkomiteen at jeg var Danmark, Sverige og Finlands og mange andre sin kandidat. Dessverre var jeg ikke NVIOs kandidat».

Han viser i dag – søndag – også til en epost (datert 6. juni 2020) fra Bjarne Hesselberg, den danske lederen av valgkomiteen i 2019, hvor det heter at «bortset fra nordmændene støttede de øvrige nordiske lande din nominering som præsident». Hesselberg skriver også at han opplevde det slik at det ble ført en hatkampanje mot Bergtun fra norsk side.

Men den norske NVIO-presidenten avviser kategorisk at det skal ha vært ført noen hatkampanje. Dag Mange Lunde holder fast ved at Bergtun ikke har støtte hos noen presidenter i de nordiske veteranorganisasjonene, og sier at han selv informerte Bergtun om dette i forkant av valget.

– Dan-Viggos kanditatur som president hadde ikke støtte fra verken NVIO eller de andre nordiske veteranorganisasjonene. Hvis han sier det motsatte, så er det langt fra sannheten, konkluderer Lunde som selv var tilstede da Bergtun for tre år siden fikk fornyet sitt verv.

– Både NVIO og de andre nordiske veteranorganisasjonene har stilt spørsmål ved hvordan WVF drives. Vi har i dag ikke noe samarbeid med WVF, og vil til høsten vurdere om vi fortsatt skal betale 1800 Euro for å være medlem. WVFs kjernesaker passer dårlig med det de nordiske landene mener er viktigst, sier han.

Medalje-glad mann



I sin fremstilling av seg selv som kandidat til et FN-verv på vegne av de frivillige organisasjonene som er tilknyttet FN-systemet, skriver Bergtun blant annet at han mottatt intet mindre enn «96 nasjonale og internasjonale utmerkelser/ medaljer, og 6 internasjonale ordner for arbeidet med veteraner, fred og sikkerhet». Til sammenligning har kong Harald mottatt 74 offisielle ordner.

Bergtun sa i en kommentar følgende: «Kan nok ikke sammenlignes med Kongen som du sier, men jeg er stolt av hver eneste av disse på lik linje med hverandre».

En gjennomgang av alle Bergtuns utmerkelser viser at det bare er to-tre som er reelle, mens det også er produkter som kjøpes på internett på WVF-presidentens limponerende liste.

Saken fortsetter under bildet

Her har Bergtun delt ut WVF-medaljongen til den russiske veteranlederen, general M. Mooiseev, under en tilstelning på Krim-halvøya i fjor sommer. Foto: www.wvf-fmac.org

Han har også fått lagd en egen WVF-medaljong. Denne lar han seg gjerne avbilde med, også sammen med lederne for andre veteranorganisasjoner. Regningen for produksjonen – drøye 200.000 kroner – er ennå ikke betalt, og NorgesProfil sendte dette til inkasso for et par år tilbake – uten resultat.

Konfrontert med dette sier Bergtun at han ikke vil gi noen kommentar, fordi: «nå er vi i en rettslig prosess for å rydde opp og ber om forståelse for at vi ikke kan prosedere denne i media»

– Nordisk ramme

– Vi ønsker å jobbe med veteransaken i en nordisk ramme. Også andre lands forbund vurderer for tiden å trekke seg fra WVF, sier Lunde og trekker frem at medlemskapet har blitt beholdt av historiske årsaker.

– Vi ser ikke helt hva vi får igjen for det. Det er grunn til å stille spørsmål ved økonomien i WVF, og det er også grunn til å stille spørsmål om Bergtuns historikk og bakgrunn. Vi ønsker for tiden å holde litt avstand.

Lunde mener det kan være et positivt signal fra FN-organisasjonenes side hvis WVFs kandidat for en plass i NGO Executive Committee, men er misfornøyd med at det er nettopp Bergtun som stiller:

– Hvis han blir valgt til en FN-rolle så kan det være et signal fra FN om at veteransaken løftes opp. Men det er grunn til å stille spørsmål om Dan Viggo Bergtun med sin historie er den rette mannen for en slik viktig oppgave. Hvis de nordiske forbundene skulle stille en kandidat, så ville denne ikke hett Dan Viggo Bergtun.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Dan-Viggo Bergtun som ikke har ønsket å gi ytterligere kommentarer til saken søndag.