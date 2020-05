FHI-anbefaling vekker oppsikt i utlandet

Mandag opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) at de ikke ser noen hensikt med å teste store grupper av friske.

Nyheten om FHIs anbefaling vekker oppsikt i utlandet.

Det amerikanske økonominettstedet Forbes skriver at Norge har kapasitet til å teste opptil 300.000 mennesker per uke.

«Imidlertid anser myndighetene nå innsatsen som unødvendig på grunn av landets lave infeksjonsrate. Frem til 25. mai har Norge testet 234.637 personer for Covid-19, hvorav bare 8.352 har testet positivt. 235 mennesker er døde i Norge», skriver avisen.

På vei til normalen



De lave smitte- og dødstallene står i sterk kontrast til USA. Til nå er over 97.000 døde av viruset bare i USA, ifølge universitetet Johns Hopkins. Bare det siste døgnet har over 600 personer mistet livet som følge av viruset.

Antall smittede i USA er 1.686.436.

En ny coronapasient ankommer et sykehus i New York. Over 97.000 mennesker er nå døde av covid-19 i USA. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

I Norge har imidlertid antallet smittede og døde flatet ut den siste tiden.

«Etter innføringen av restriksjoner i midten av mars, er det norske samfunnet nå på vei tilbake til normalen. For to uker siden la statsministeren frem en tidsplan for å løfte de forskjellige restriksjonene. Bortsett fra store offentlige arrangementer, vil mye av det norske samfunnet være tilbake til normalen innen 15. juni, selv om grensene fortsatt er stengt for turister», skriver Forbes.

Må teste 12.000 for å finne én positiv

FHI forklarer mandagens avgjørelse med at hvis man tester en person som ikke har symptomer eller økt risiko for å ha blitt smittet, og som lever i et samfunn med lite smitte – slik Norge er per nå, er det svært lite sannsynlig at personen tester positivt.

Til nå har 235 mennesker død av coronaviruset i Norge. Dette bildet er fra Drammen sykehus. Foto: Vestre Viken HF/NTB scanpix

Slik situasjonen er nå, anslår FHI at om man tester 12.000 tilfeldige personer i Norge, vil man få rundt 15 positive prøvesvar, der kun ett av dem er reell coronasmitte, mens de 14 andre er falske positive prøvesvar. Det vil si at personen som tester positivt egentlig er frisk. Ved svært lav smitte i samfunnet gjelder dette selv om testen (PCR-test) i seg selv er av god kvalitet.

– I slike situasjoner bør ikke helsepersonell stole på et positivt resultat før de har tatt en ny prøve som bekrefter det, sier lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet.

FHI anbefaler at det nå utføres test for coronaviruset sars-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19.