Coronapandemien har krevd over 4.000 liv i Sverige

33.843 har til nå fått påvist coronasmitte i Sverige, en dobbelt så høy andel i forhold til folketallet som i Norge.

Sverige er nå oppe i 40 coronadødsfall per 100.000 innbyggere.

Dette er ti ganger så mange som i Norge og plasserer landet nær toppen i verdenssammenheng.

– En drøm



Sveriges tidligere statsepidemiolog, Annika Linde, er kritisk til landets strategi for å bekjempe coronaviruset.

– Det var en drøm at vi skulle greie å beskytte de eldre, uten særlig forankring i virkeligheten, sier hun til avisen The Guardian.



Linde var statsepidemiolog i Sverige fra 2005 til 2013.

Hun har tidligere støttet nåværende statsepidemiolog Anders Tegnell, men er nå kritisk til Sveriges håndtering.

– Om vi hadde stengt ned tidlig - da kunne vi forsikre oss om at vi hadde det som krevdes for å beskytte de som var mest utsatt, sier hun.

Svensk smitte



Forrige uke uttalte Tegnell at svensker ikke utgjør en særskilt smittefare hvis de reiser på ferie til Norge og Danmark.

– Når vi kommer fram til sommeren, kan det være at vi har såpass mange immune i Sverige at det kan være sikrere at svensker kommer over grensene enn noen andre, sa Tegnell.

Han viste også til at det ikke var italienske turister som førte smitten til Sverige, men svensker som hadde vært i Italia.

– Så skal de gjøre noe, så er det å hindre sine egne innbyggere i å reise til Sverige, sa Tegnell.

