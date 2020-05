Hagen-saken: Avlyste hyttetur på forsvinningsdagen

I en tekstmelding til et familiemedlem, skal Anne-Elisabeth Hagen angivelig ha meldt at en planlagt tur til Hagen-familiens hytte på Kvitfjell var avlyst. Dette er spesielt interessant for politiet, da ektemannen Tom Hagen har forklart at paret skulle til hytta den dagen og at han skulle ringe henne omlag en times tid etter at han kom på jobb 31. oktober 2018.

Bakgrunn: Anne-Elisabeth Hagen skulle på hyttetur helga etter hun forsvant

VG er kjent med at politiet har stilt spørsmål ved forklaringene om hytteturen og møtet. Det fremstår uklart om ekteparet skulle dra til fjells onsdag ettermiddag, eller torsdag morgen.

Ifølge avisens opplysninger skal politiet ha brukt mye tid på å nøste opp i detaljene rundt denne turen.

Slettede anrop

Det siste bekreftede livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen var en telefonsamtale med et familiemedlem kl. 09.14. Politiet undersøker også to anrop fra Tom Hagen til kona som angivelig kan ha blitt slettet fra anropsloggen. Disse skal ha skjedd klokken 10.06 og 10.07, ifølge VG. Hagens advokat, Svein Holden har argumentert at Hagens mobilkompetanse er svært begrenset og at han neppe har kompetanse til å slette disse opptakene.

Loggene viser at han ringer kona flere ganger gjennom dagen, og gir overfor en kollega uttrykk for at han er bekymret for kona. Han drar hjem klokken 13.30 og finner trusselbrevet om at kona tilsynelatende er kidnappet.

Politiet tror Tom Hagen selv stå bak forsvinningen og at Anne-Elisabeth Hagen er død. Han er siktet for drapet, men nekter straffskyld. Lagmannsretten har løslatt ham fra varetekt da de ikke fant skjellig grunn for mistanke for drap. Politiet har opprettholdt siktelsen.

