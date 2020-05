Slik blir 17. mai-feiringen landet rundt

Coronaviruset gjør at mange kommuner har avlyst sine tradisjonelle arrangementer, og at ikke mennesker kan samles slik de pleier på nasjonaldagen.

Felles for hele landet er at mye av feiringen vil bli strømmet digitalt i lokalaviser og på kommunenes nettsider, og at folk oppfordres til å ta del i grunnlovsfesten til tross for uvanlige omstendigheter, blant annet ved å stemme i «Ja, vi elsker» sammen med resten av landet klokka 13.

Retningslinjene fra helsemyndighetene tillater forsamlinger på inntil 20 personer å samles privat, mens 50 personer kan feire dagen sammen, der det er en ansvarlig arrangør.

Barnetoget i Oslo avlyst

I hovedstaden er et av de største symbolene på 17. mai, det tradisjonsrike barnetoget, avlyst. I stedet skal NRK vise et arrangement fra Slottsplassen med Det Norske Solistkor og Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps.

Rundt i byen blir det musikk, samba og folkedans i pop-up-format, hesteekvipasjer, veteranbilkortesje, virtuelt maraton og festkonsert klokka 15.30.

Fullriggeren Christian Radich skal også seile i spissen for et 17. mai-tog til sjøs i fjorden utenfor hovedstaden. Kortesjen starter nordvest for Hukodden i Lysakerfjorden. Foreløpig er det meldt på 400 båter.

Digitalt i Trondheim og Tromsø

I Trondheim blir det arrangert digitalt skoletog med kulturinnslag fra barneskolene rundt omkring i byen, hovedtale ved Arve Tellefsen, festsalutt, festkonsert, allsang og veteranbilkortesje.

I tillegg skal et helikopter filme 17. mai-feiringen i byen fra lufta. Feiringen i Trondheim strømmes på kommunens hjemmeside, Facebook, samt Adresseavisens og Nidaros' nettsider.

I stedet for å se på både korps og tog i Tromsø sentrum i år, kan folk se feiringen direkte på kommunens nettsider, samt på nettsidene til iTromsø.

Blant høydepunktene på programmet er seniorrevy, bunad-show, salutt, bil- og båtkortesje, samt taler for dagen av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og skoleelever ved Gyllenborg skole.

Mulig flyshow i Bergen

I Bergen begynner nasjonaldagen med morgensalutt fra Skansen klokka 7, før flaggheising på Bergenhus og bekransning ved statuen av Kong Haakon VII og flere andre steder. Det blir deretter mini-prosesjon på Koengen og kortesjer i de ulike bydelene.

Båtfolket markerer både nasjonaldagen og byens 950-årsjubileum. Paraden starter i 11-tiden mellom Bjorøy og Hilleren, mens det på ettermiddagen blir flyshow om været er bra, ifølge Bergensavisen , som sammen med Bergens Tidende sender feiringen digitalt.

Båtkonvoi i Stavanger

I Stavanger er arrangementene på skolene avlyst, men det blir flere aktiviteter for byens innbyggere likevel. I løpet av dagen kjører bilkortesjen «Alt blir bra!", som består av brannvesen, politi, helse og førstehjelpskorpsene, både folketogruten og barnetogruten.

Det blir også korpskonserter i de ulike kommunedelene og utendørs på byens sykehjem, og klokka 12 blir det festsending fra konserthuset i Stavanger, som sendes direkte på Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis sine nettsider.

I oljehovedstaden blir det også bilkortesje med amerikanske veteranbiler, og det arrangeres båtkonvoier både i Sandnes og Stavanger.

Fullrigger ankommer trolig Kristiansand

17. mai-komiteen i Kristiansand oppfordrer innbyggerne i sørlandsbyen til å pynte hus, hager, balkonger og invitere naboen til frokost i det fri.

Fullriggeren Sørlandet ankommer med stor sannsynlighet Fredriksholm festning klokka 11 på den store dagen etter å ha ligget Coronafast på Bermuda i fem uker. Ellers blir det pop-up-arrangementer med korpsmusikk og annen musikk, og både bil- og båtkortesje i Kristiansand også.

Sending fra feiringen sendes på Fædrelandsvennens, samt Kildens og kommunens nettsider.