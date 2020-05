NRK: Politiet ville pågripe Tom Hagen på nytt – fikk avslag av statsadvokaten

Statsadvokat Kirsti Guttormsen bekrefter dette overfor NRK lørdag.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sier Guttormsen til NRK.

Vil ransake på nytt

Til NRK sier Hagens forsvarer Svein Holden at politiet fortsatt vil ransake Hagens hus og hytte, og da holde ham borte fra eiendommen.

Ifølge advokaten skjer dette ved at de har besluttet en såkalt tredjemannsransaking av huset og eiendommen på Kvitfjell.

– Jeg er usikker på om dette er lovlig, og dette er noe vi holder på å utrede nærmere, sier Holden i en kommentar til ABC Nyheter.

En tredjemannsransaking er en ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak.

– På syltynn is

Den anerkjente forsvarsadvokaten John Christian Elden sier til NRK at politiet her er på syltynn is om de vil holde på eiendommen etter lagmannsrettens kjennelse.

– Politiet vurderer da at det er innenfor lagmannsrettens kjennelse å legge til grunn skjellig grunn til mistanke om at det er begått et drap, og at det er sannsynlig at bevis kan finnes på disse stedene, sier Elden, partner i Advokatfirmaet Elden DA til nrk.

– De er på syltynn is, for hvis de samtidig har Hagen som mistenkt, er det ulovlig. Da kan de ikke kalle det tredjemann, sier Elden.

Løslatt fredag

Fredag ettermiddag hentet forsvarer Svein Holden den drapssiktede ektemannen til Anne-Elisabeth Hagen i Oslo fengsel. Dette skjedde etter at høyesterett hadde avvist politiets anke fra lagmannsretten om at Hagen skulle løslates.

Hagen ble pågrepet av politiet 28. april. Han er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap. Fredag ble en mann i 30-årene pågrepet også mistenkt for å stå bak drapet. Han er fortsatt i varektekt og skal ha en kobling til Tom Hagen.