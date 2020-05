Forsvarer tror siktet mann i Hagen-saken løslates lørdag

– Loven sier at siktede som er satt i arrest, snarest og senest den tredje dagen skal fremstilles for retten med begjæring om varetektsfengsling. Det er den tredje dagen i dag.

Det svarer Svensson til Aftenposten på spørsmål om han tror klienten, som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, blir løslatt lørdag.

Forsvareren har allerede opplyst i en SMS til NTB at det ikke blir fengslingsmøte, men et avhør.

Forsvareren opplyser at avhøret etter planen skulle starte klokken 12 lørdag.

Aktiv i nettforum

Den siktede mannen ble pågrepet i Oslo sent torsdag kveld. Mannen nekter straffskyld, har hans forsvarer opplyst til NTB. Forsvareren har også bekreftet at hans klient har en form for relasjon til Tom Hagen, som fra før er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

På et nettforum som VG har sporet opp, tar den siktede mannen opp temaet usporbar kryptovaluta og setter det i sammenheng med kriminelle handlinger, blant annet kidnapping.

I forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det fremmet et krav fra angivelige kidnappere om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.

Ville pågripe Hagen på nytt

Statsadvokat Kirsti Guttormsen bekrefter til NRK at etterforskningsledelsen i politiet ønsket å pågripe Tom Hagen da han forlot Oslo fengsel fredag ettermiddag. Det godtok ikke statsadvokaten.

Jurister NRK har vært i kontakt med, sier at en ny pågripelse måtte skjedd som følge av nye beviser.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe ham umiddelbart ved løslatelsen, sier Guttormsen til NRK.

Hagen ble hentet i Oslo fengsel av sin forsvarer Svein Holden rundt klokken 17.30 fredag etter at påtalemyndighetens anke ble forkastet i Høyesterett.

– Bekymrer

Holden opplyste til NTB lørdag formiddag at han ikke har hatt kontakt med Hagen etter løslatelsen fredag.

Han hadde heller ikke hatt kontakt med politiet og forventet ikke flere avhør denne helgen. Det har ikke lyktes NTB å nå Holden etter at politiets ønske om pågripelse ble kjent.

– Jeg har to ting jeg vil si til dette: For det første bekymrer det meg at etterforskningsledelsen kom til en slik beslutning. For det andre er jeg beroliget over at det er en aktiv statsadvokat på saken som passer på at politiet forholder seg til det jeg mener er korrekt juss, sier han til Dagbladet.

Ransaking

Til NRK opplyser Holden at politiet har besluttet tredjemannsransaking av Sloraveien 4 og eiendommen på Kvitfjell.

– Jeg er usikker på om de har adgang til det, sier Holden til TV 2.

Han forteller at politiet sier at det er skjellig grunn til mistanke om at det begått drap der.

– Men retten sier jo at det ikke er det, fortsetter Holden.

Ifølge forsvareren ønsker Tom Hagen å flytte hjem, men at han ikke får lov til det av politiet.

Se video: ABC forklarer: Dette er saken: Anne-Elisabeth Hagen-bortføringen