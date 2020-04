Dette er sporene i Hagen-saken

Tirsdag morgen ble milliardæren Tom Hagen (70) pågrepet og siktet for drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen (69). Hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018. Anne-Elisabeth er fortsatt ikke funnet.

Tom Hagen nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre. Han satt tirsdag kveld i avhør med politiet på politihuset på Lillestrøm.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sa Holden til pressen tirsdag.

Varetektsfengslet i fire uker: Romerike tingrett: Sannsynlig at flere har vært involvert

– Tydelig planlagt villedning

I 18 måneder har politiet etterforsket det som har vært den mest omtalte drapssaken i Norge de siste årene.

Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese. De mente at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept, og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

SKO: Etterforskningsleder Tommy Brøske viser fram en sko av merket Sprox. Politiet har funnet skoavtrykk av denne skotypen i Anne-Elisabeth Hagens hus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse tirsdag.

Siden oppstarten har politiet etterforsket saken bredt, og flere etterforskningsprosjekter har blitt satt i gang. Under kan du lese noen av sporene politiet ønsker svar på.



Skoavtrykket

Et mystisk skoavtrykk i Hagen-boligen er et sentralt spor som politiet har brukt mye ressurser på å etterforske.

Skosåleavtrykket, som er av merket Sprox, er det eneste i boligen som politiet ikke har klart å identifisere en eier av. Skoen selges på Sparkjøp både i Norge og i utlandet.

– Stedet og måten dette såleavtrykket er avsatt på, mener vi er svært relevant for den straffbare handlingen vi etterforsker, har Brøsle tidligere uttalt til ABC Nyheter.

I august i fjor uttalte Brøske at en av teoriene var at kun én gjerningsperson var i huset da Anne-Elisabeth forsvant.

SKOAVTRYKK: Dette skoavtrykket har blitt funnet inne i boligen til Anne-Elisabeth Hagen. Skoavtrykket er det eneste som politiet ikke har funnet en eier til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bilprosjektet

Politiet har siden saken ble kjent jobbet med å kartlegge alle bilene som var i området ved boligen i Lørenskog. Spesielt én bestemt bil har fanget politiets oppmerksomhet under gjennomgangen.

Bilen kjørte på en gangvei rett opp til åstedet, samme dag som forsvinningen skjedde. Politiet har tidligere bedt alle som kjørte på gangveien denne dagen om å melde seg.

Politiets hovedteori er at Hagen ble fraktet bort fra boligen, mot sin vilje, i en bil.

Blodspor

Under åstedsundersøkelsene hjemme hos Anne-Elisabeth Hagen, fant krimteknikere mindre mengder blod fra henne.

Politiet har ikke ønsket å kommentere når blodsporet ble funnet.

– Blodfunnet må settes i kontekst med øvrige spor, men politiet kan på ingen måte utelukke at blodspor funnet på åstedet har en tilknytning til den handlingen som etterforskes, har Brøske uttalt til VG.



Trusselbrevet

FORSVANT: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem på Lørenskog 29. oktober i 2018. Nå er politiets teori at hun er drept. Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Privat / NTB scanpix

I huset ble det funnet en konvolutt og et brev. I brevet, som i mediene har blitt omtalt som «trusselbrevet», advarte de påståtte kidnapperne familien mot å varsle politiet.

Brevet inneholdt også en detaljert beskrivelse av hvordan nå drapssiktede Tom Hagen skulle betale ni millioner euro i en kryptovaluta for å få kona løslatt.

ABC Nyheter har sett deler av innholdet i trusselbrevet.

«Vi har din kone, Anne-Elisabeth. Dersom du vil se henne igjen, må du lese og følge instruksjonene», står det i brevet.



Brevet, som tidligere har blitt omtalt i flere medier, er skrevet på gebrokkent norsk og har flere skrivefeil. Både skrift og papirtype er blant det som har vært analysert.

Politiet har funnet ut at brevet og konvolutten som ble funnet i huset er solgt hos Clas Ohlson. Brevet er produsert i Tyskland, mens konvolutten er produsert ved en fabrikk i Portugal.

Ektepakten

Ifølge ektepakten ville Tom Hagen sittet igjen med store verdier ved en skilsmisse fra kona.

Paret giftet seg i 1979 og ifølge ektepakten, signert i 1987, eide Tom Hagen hovedvekten av eiendeler og formue som særeie. Alle Hagens firmaer og aksjeposter står i hans navn, skriver Dagens Næringsliv.

HUSET: Ektepakten mellom Anne-Elisabeth Hagen og hennes ektemann har vakt oppsikt. Ifølge avtalen hadde Tom Hagen rett på boligen i Sloraveien på Lørenskog, om paret skulle gå fra hverandre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kona skulle få en hyttetomt i tidligere Biri kommune, 200.000 kroner i gave fra Tom Hagen og en Citroën BX 14 RE, eller bil av tilsvarende standard. Ektepakten ble i 1993 endret slik at også parets enebolig tilhørte Tom Hagens særeie.

Advokat Mette Yvonne Larsen uttaler til Dagbladet at hun reagerer på avtalen.



– Hun (Anne-Elisabeth Hagen, journ.anm) ville ikke hatt noe å tape på å prøve en slik sak, ettersom ektepaktene gir henne omtrent ingen ting. Når domstolen vurderer hvorvidt ektepakten virker urimelig, ville de ha lagt vekt på hva Anne-Elisabeth Hagen kom ut med og ikke minst formuesoverføringen som fant sted i løpet av ekteskapet.

Strips

På forsvinningsdagen fant politiet en strips i boligen på Lørenskog. Til politiet har Tom Hagen fortalt at han fant stripsen da han kom hjem fra jobb og oppdaget at kona var borte.

– Stripsen er funnet på det politiet karakteriserer som det sentrale åstedet. Vi har naturlig nok gjort en rekke undersøkelser. Vi har gjort undersøkelser om antatte utsalgssteder, og der vi er nå, er det grunn til å tro at det kan være solgt fra kjeden Biltema, har Brøske uttalt til NRK.



På åstedet har politiet også funnet flere personlige gjenstander.

