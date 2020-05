Oscar (15) ble drept - faren dømt til 20 års fengsel

15-årige Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Gutten, som var adoptert fra Colombia, døde en snau måned senere.

Nå er 15-åringens far dømt til 20 års fengsel for å ha drept sønnen ved kvelning.

45-åringen er også dømt for flere overgrep mot sønnen, men ble frikjent for to av tiltalepunktene.

«Drapet var nøye planlagt. Aktor kalte drapet en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i», heter det i dommen fra Gjøvik Tingrett.

– Lettet



Inger Marie Støen er bistandsadvokat for Oscars mor. Til ABC Nyheter sier Støen at 15-åringens mor er lettet.



– Moren er lettet over at saken er over, og håper at den ikke blir anket. Om det blir 20 eller 21 år er ikke av stor betydning. Det viktigste er at saken nå er over. Det verste er at han ikke angrer på det han har gjort, sier Støen.



Bistandsadvokat Inger Marie Støen, aktor Thorbjørn Klundseter og etterforskningsleder John Eivind Melby i Gjøvik tingrett under rettssaken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ned påstand om 21 års fengsel. Tingretten har kommet til at faren skal gis en tilståelsesrabatt.

– Jeg er tilfreds med at retten har lagt vekt på alle de straffeskjerpende momentene som ble anført fra påtalemyndigheten. Dette er et særdeles brutalt drap begått mot et forsvarsløst barn, av en av barnets nærmeste omsorgspersoner, sier Klundseter til ABC Nyheter.

– Retten har lagt større vekt på betydningen av tilståelsen, av hensyn til etterforskningen og gjennomføring i retten, sier han.

Anker ikke

Mannens forsvarer, advokat Håvard Fremstad, sier at hans klient ikke vil anke dommen.

– Jeg har vært i fengsel hos han i dag for å gjennomgå dommen. Han tar den til etterretning. Han har godtatt den, hvilket betyr at han ikke anker, sier han.

Grunnen til at dommen ikke ankes er også av hensyn til familien, opplyser Fremstad.

– Han ser at dette har vært en belastning for alle rundt seg. Han har hatt et ønske om å få prosessen ferdig. Når dommen er som den er, ønsker han å avslutte, sier forsvareren.

Den drapsdømte 45-åringen erkjente i retten drapet og flere seksuelle handlinger. Faren fortalte også at planen var å ta sitt eget liv etter å ha drept sønnen.

15-åringen hadde dagen før drapet fortalt moren om de seksuelle handlingene han hadde blitt utsatt for av faren.

«Drapet fremstår som usedvanlig kynisk og kalkulert», skriver retten.

– Betydelig dødsangst

I dommen skriver retten at avdøde ikke hadde noen mulighet til å sette seg til motverge eller på annen måte unnslippe faren.

«Det er svært sannsynlig at Oscar må ha opplevd betydelig dødsangst i minuttene før han mistet bevisstheten, noe som også er klart skjerpende ved straffeutmålingen», står det i dommen.

På spørsmål fra aktor under rettssaken svarte 45-åringen at han ikke angrer på drapet, men på de seksuelle handlingene som han mener førte fram til det.

Rettssaken gikk over tre dager i Gjøvik tingrett.

Barnets mor ble plassert på et soverom da drapshandlingen skjedd. På forhånd hadde den nå drapsdømte mannen stripset fast dører og vindu for at kvinnen ikke skulle komme seg ut av huset for å varsle om det som skjedde i huset. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Stengte alle følelser ute



Moren forsøkte å stoppe faren under drapshandlingen, men ble overmannet og låst inne på ekteparets soverom. 45-åringen hadde på forhånd stripset fast vinduer og dører for at hun ikke skulle komme seg ut for å varsle om drapet.

«Den avmakt Oscars mor følte da hun forsto hva som var i ferd med å skje, må ha vært grusom», skriver retten.

Etter drapshandlingen satte ektemannen seg inn i bilen og ringte til sine egne foreldre for å fortelle om overgrepene. Han fortalte dem også at han ønsket å ta livet sitt.

De oppfordret ham i stedet til å melde seg til politiet.

Mannen ringte deretter til politiet for å melde om det som hadde skjedd.

– Jeg stengte alle følelser ute den dagen for å gjennomføre det som var planlagt, sa han i retten.