Nordmenn må se langt etter førerkortet

– Vi vet at det å få førerkort er viktig for mange, og vi jobber nå på spreng for å få oppkjøringene i gang igjen, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i en pressemelding.

Som følge av coronakrisen og den omfattende nedstengingen av Norg,e holder landets trafikkstasjoner fortsatt stengt.

Dermed må tusenvis av førerkortkandidater vente. I hvert fall ut mai.

Alle oppkjøringer kansellert



Alle oppkjøringer er derfor kansellert. Ettersom kravene til smittevern ikke er oppfylt, så er muligheten for oppkjøring ikke til stede.

– Det er viktig at vi setter både elevenes, trafikklærerens og våre sensorers trygghet først, og håper på forståelse for at det er en del tiltak som må på plass før det skjer, understreker Harsem.

De som nå rammes av fravær av føreropplæring gjelder alle, med unntak for moped, motorsykkel og snøscooter.

Vegvesenet har derimot åpnet for timebestillinger på teoriprøver og skranketjenester

På grunn av coronaviruset og smittefaren, blir praktiske førerprøver sett på som utrygt.

– Bruk tiden til å forberede deg

Statens vegvesen har avlyst om lag 6.000 praktiske førerprøver og 12.000 teoriprøver. I tillegg er alle trafikkstasjoner stengt, fristen for EU-kontroller er utsatt og førerkort har fått forlenget utløpsdato.

En rekke veiprosjekter, blant annet på E6, E16 og E18, blir også rammet av utsettelser.

Direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Torgeir Abusdal, oppfordrer ungdom og andre som planlegger å avlegge førerprøven, til å bruke tiden godt til å forberede seg til den dagen alt åpnes igjen.

– Vi vil gjerne få minne om at i denne situasjonen er det ideelt for førerkortkandidater å benytte noe av fritiden til øvelseskjøring, sier Langnes. Forsking viser at de som har øvingskjørt mye, er mindre utsatt for ulykker etter at de har fått førerkort, sier Abusdal til elbil24.no.

Statens vegvesen opplyser at de vil starte opp igjen så fort alle krav til smittevern er på plass.