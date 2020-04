I november i fjor gjennomførte Forsvarets materielltilsyn (FMT) kontroll av blant annet Sjøforsvarets nye logistikkskip, KNM Maud. Det var levert samme år fra Sør-Korea med en prislapp på hele 2,2 milliarder kroner, men resultatet ble et seilingsforbud.

Den gang ble det antydet at feil og avvik skulle være ryddet av veien i løpet av andre kvartal i år. Men nå er Forsvaret ikke like sikre på tidspunktet.



– Det er for tidlig å si noe, fastslår Elisabeth Sandberg, kommunikasjonsrådgiver hos Forsvarsmateriell (FMA), i en epost til ABC Nyheter.

Sandberg minner om at også de er rammet av coronapandemien, og at det påvirker fremdriften og samarbeidet med DSME, det sør-koreanske verftet som skal dekke utgiftene:

«FMA og Marinen har tett dialog med DSME og deres underleverandører for å finne gode løsninger som kan minimere påvirkningen av fremdriften».

Dekket av garanti

Under tilsynet avdekket FMT at skipet hadde store vedlikholdsetterslep, selv om det altså var levert så sent som i mars 2019, at det manglet godkjennelser og hadde flere klasseavvik.

KNM Maud er et logistikkskip og Sjøforsvarets største fartøy. Det skal bidra til å øke andre skips operative evne ved at de har store drivstofftanker ombord, samt kraner, ekstra lastekapasitet, produserer vann og et eget helikopterdekk – og i tillegg et sykehus med 44 senger.

Det er selskapet DNV-GL som utsteder klassesertifikat. De feil og mangler som nå har kommet for dagen dekkes av garantier, og skal utbedres med godkjenning av klasseselskapet.

«En andel av de avvikene som ble avdekket, var av en slik karakter at DNV-GL anbefalte utbedring før KNM Maud fortsetter sitt program. Sjef Marinen besluttet derfor i samråd med Forsvarsmateriell at lukking av avvik skulle prioriteres før fartøyet fortsetter operativ drift», skriver Sandberg.

Hun opplyser også at «det er en kjent risiko at man i første driftsår vil kunne avdekke feil og mangler som tar noe tid å utbedre. I garantiåret har det derfor vært viktig for Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell å avdekke feil og mangler ved fartøyet, slik at DSME gis mulighet til å oppfylle deres garantiforpliktelser».

Snart syv år gamle avvik

Situasjonen for KNM Maud er nok den mest oppsiktsvekkende blant avvikene som FMT fant i 2019. Formålet med tilsynene er å sikre et godt sikkerhetsnivå og unngå ulykker innenfor forsvarssektoren.

I årsrapporten fremkommer det at det ble avdekket 26 avvik og 93 observasjoner som ikke innebærer direkte regelbrudd, men klare forslag til forbedringer.

Inkludert avvik fra tidligere år som fortsatt ikke er løst, hadde de ulike delene av Forsvaret 23 ikke løste problemområder ved utgangen av 2019. Av disse hadde 15 overskredet gitte tidsfrister. Det eldste skriver seg endog fra sommeren 2013 (et tilsyn ved Forsvarsmateriells Luftkapasiteter).

I tilsynsmyndighetens konklusjon heter det at antallet avvik har vært nedadgående «gjennom mange år» og at de ulike forsvarsgrenene «jevnt over er bedre rustet til å imøtekomme de krav som stilles». Man har også sett på ulike kulturer og mener at «lærende kultur er det svakeste leddet sammen med rapporterende kultur».

Alt i alt oppsummerer FMT likevel at tilsynene viser at «materiellsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt».